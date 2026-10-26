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DIGITAL Zona Azul segue suspensa no Recife por paralisação em serviços digitais da prefeitura Outros canais essenciais para a população, como o Conecta Recife e o Diário Oficial, também estão fora do ar por falha de segurança em sistema

A fiscalização da Zona Azul permanece temporariamente suspensa no Recife nesta segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), que condicionou a volta do monitoramento dos estacionamentos rotativos ao restabelecimento seguro das plataformas digitais da capital, processo que ainda não tem data para acontecer.



A paralisação do serviço, que começou na última quinta-feira (22), é um dos reflexos da decisão da prefeitura do Recife de tirar do ar, preventivamente, diversos portais e sistemas eletrônicos municipais.



A ação atende a orientação dos órgãos de segurança do governo federal, após a identificação de vulnerabilidades críticas em sites que utilizam o sistema de gerenciamento PHP, falha que afeta instituições públicas em diferentes países.

O problema pode permitir que invasores comprometam o funcionamento e a segurança dos dados dos sites.



Além da fiscalização do trânsito, a medida preventiva paralisou o funcionamento de canais essenciais para a população.



Também estão temporariamente fora do ar o Portal da Transparência, o Conecta Recife Web, o Recife em Dia, o Portal de Compras, os sistemas de Licenciamento e Agenda, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Diário Oficial do Município.

Conecta Recife está na lista de serviços suspensos temporariamente. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco



Em nota, a gestão municipal informou que equipes técnicas da Empresa Municipal de Informática (Emprel) já atuam no problema para garantir o restabelecimento gradual das plataformas com a maior brevidade possível.



A prefeitura reforçou, ainda, que a prioridade da suspensão é proteger os dados dos cidadãos, resguardar a integridade dos sistemas e evitar prejuízos à população a longo prazo.

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