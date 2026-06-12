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CHUVAS Recife tem 9 mil famílias afetadas por chuvas de maio aptas a auxílio de R$ 2,5 mil do governo O auxílio, que será pago em uma única parcela de R$ 2,5 mil, foi aprovado em 14 de maio, cerca de duas semanas após as fortes chuvas que fizeram o governo declarar situação de emergência em 27 municípios

O Recife enviou, na quinta-feira (11), uma lista com 9.037 famílias que perderam bens materiais nas chuvas de 1º de maio aptas a receber o auxílio do governo de Pernambuco. A quantidade de possíveis beneficiados apenas na capital ultrapassa em quase três vezes a expectativa do governo estadual para o pagamento do benefício, que contemplaria cerca de 3,5 mil famílias em 27 municípios.

O auxílio, que será pago em uma única parcela de R$ 2,5 mil, foi aprovado em 14 de maio, cerca de duas semanas após as fortes chuvas que fizeram o governo declarar situação de emergência em 27 municípios. Além de milhares de desabrigados e desalojados, seis pessoas perderam a vida: duas mulheres, três crianças e um homem.

De acordo com a prefeitura, por mais que a lista enviada tenha mais de 9 mil famílias aptas ao programa, "a escolha final dos beneficiados será feita pela gestão estadual, a quem também caberá o repasse do recurso".



A relação de moradores do Recife foi feita a partir de uma operação com servidores que fizeram o mapeamento e percorreram 76 polígonos, com 845 ruas, nas áreas alagáveis da cidade.

Ainda segundo a prefeitura, nas visitas, os técnicos municipais identificaram as pessoas que sofreram perdas com as chuvas e comprovaram os danos.

"Também foram feitas a emissão de relatório detalhando os danos, a verificação da situação de cada um no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e o encaminhamento da listagem à Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas", completou.

Recife montou operação para cadastrar famílias aptas a programa do governo. - Foto: Vanessa Alcântara/PCR

Recife montou operação para cadastrar famílias aptas a programa do governo. - Foto: Vanessa Alcântara/PCR

Recife montou operação para cadastrar famílias aptas a programa do governo. - Foto: Vanessa Alcântara/PCR

Requisitos para receber o benefício

Para receber o auxílio, de acordo com o decreto estadual do Governo de Pernambuco, a família deve cumprir simultaneamente todos os seguintes critérios:

Ter laudo oficial da Defesa Civil comprovando perda total/parcial do imóvel ou de bens essenciais;

Renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo; inscrição ativa e atualizada no CadÚnico;

Residir em município com Situação de Emergência decretada e reconhecida pelo estado.

Já sobre o tipo de dano, o mesmo decreto estadual estabelece que os critérios do Auxílio englobam: imóveis totalmente destruídos; imóveis parcialmente destruídos; utensílios eletro-eletroeletrônicos essenciais danificados; e móveis essenciais danificados.

A reportagem entrou em contato com o governo de Pernambuco para saber como será feita a triagem de beneficiados, já que o números de famílias aptas somente no Recife já supera em quase três vezes a previsão da gestão. Foi questionado também se existe a possibilidade de ampliação do programa para mais pessoas e quantos municípios já entregaram a lista com residentes selecionáveis. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.



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