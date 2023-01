Recife tem mutirão de vacinação itinerante em 12 localidades neste fim de semana; saiba quais

A- A+

Doze localidades do Recife recebem vacinação itinerante neste fim de semana. O mutirão, organizado pela prefeitura da cidade, oferta vacinas contra covid-19 e influenza e busca também atualizar o cartão de vacinação dos moradores. Não é necessário agendamento.

O imunizante contra a Covid-19 será para pessoas a partir de 12 anos. Em alguns locais, há também vacina contra influenza disponível para toda a população a partir de seis meses e atualização do cartão de vacina. [A programação completa e os horários de cada ação estão ao fim do texto]

A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS (se tiverem esses três últimos).



Contra a Covid no público até 11 anos

A aplicação da dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos e da segunda dose dos meninos e meninas de 3 e 4 anos é feita exclusivamente mediante agendamento pelo Conecta Recife nos Centros de Vacinação Infantil, que estão instalados nos shoppings Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro. Além do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte; Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama; Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena; e Centro de Saúde Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura. Os horários de funcionamento de cada um podem ser conferidos neste link: https://bit.ly/3tVdGkk.

Confira a programação completa:

SÁBADO (21)

- Mercado de São José (8h às 16h): Praça Dom Vital, São José - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos

- Feira Nova de Água Fria (8h às 17h): Av. Beberibe, 1984, Água Fria - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e atualização de cartão de vacina

- Igreja Batista de Dois Irmãos (9h às 15h): Rua Sítio Braz, S/N, Dois Irmãos - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e contra gripe para toda a população a partir de 6 meses

- Campinho Vila Arraes (8h às 15h): Av. 15 de novembro, 302-305, Várzea - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e também menores de 14 anos

- Mercado Público de Afogados (8h às 15h): Estrada dos Remédios, S/N, Afogados - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos

- Alto do Cruzeiro (8h às 15h): Rua Francisco Passos, 270, Alto do Cruzeiro - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e contra gripe para toda a população a partir de 6 meses

- Praça Cristo Rei (8h às 13h): Rua Joanésia, S/N, UR-2/Cohab (em frente à Escola Estadual Padre Lebret - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos

DOMINGO (22)

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Maria, 2-200, Encruzilhada - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e atualização de cartão de vacina

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônego Barata, s/n, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e influenza para toda população a partir de seis meses

- Comunidade Roda de Fogo (8h às 16h): Av. Bicentenário da Revolução Francesa, S/N, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e também menores de 14 anos

- Clube de Mães dos Moradores do Alto do Refúgio (8h às 15h): Rua Alto do Refúgio, 468, Alto do Refúgio (próximo ao terminal de ônibus) - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e influenza para toda população a partir de seis meses

- USF Lagoa Encantada (8h às 15h): Av. Benigno Jordão de Vasconcelos, S/N, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos e influenza para toda população a partir de seis meses.

