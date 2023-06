A- A+

SAÚDE Recife tem pontos de vacinação contra Covid e influenza ao longo do feriado de São João Em alguns pontos, haverá atualização do cartão de vacina

A Prefeitura do Recife promove, ao longo do feriado de São João, um mutirão de vacinação em 21 pontos da cidade. Entre esta sexta-feira (23) e o domingo (25) serão aplicados, sem necessidade de agendamento, os imunizantes contra a influenza e a Covid-19. Em alguns pontos, haverá atualização do cartão de vacina.

Os usuários que optarem por tomar as vacinas em alguns dos pontos de aplicação disponibilizados pela Prefeitura [confira a lista abaixo], devem levar ao local um documento de identificação; carteira de vacinação, comprovantes de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS também devem ser apresentados caso estejam disponíveis.

Segundo a Secretaria de Saúde da capital pernambucana, as vacinas contra gripe e Covid-19 (do esquema básico) estarão disponíveis para toda a população a partir de seis meses. Já a bivalente, que protege contra a covid-19, será aplicada nas pessoas a partir de 18 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, tenham comorbidades ou deficiência permanente.

No caso da aplicação da bivalente, é preciso ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante contra a covid-19, com a última delas tendo sido aplicada há ao menos quatro meses.

Para menores de idade, é necessária a companhia de pais ou responsáveis no momento da vacinação, com documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade e comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (23):

- Mercado de São José (8h às 17h): Praça Dom Vital, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra influenza para toda população a partir de seis meses e covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Estação Central do Metrô (8h às 17h): Rua Padre Floriano, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra influenza para toda população a partir de seis meses e covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Antigo Terminal de Campo Grande (8h às 16h): Estrada de Belém, S/N, Campo Grande - neste local, será realizada vacina contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Elias, S/N, Encruzilhada - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- USF Vila União (8h às 17h): Rua Nova Aliança, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- Shopping Recife (9h às 18h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (9h às 18h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (9h às 18h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (9h às 18h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

SÁBADO (24):

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

- Terminal de Dois Unidos (8h às 16h): Av. Hidelbrando de Vasconcelos, S/N, Dois Unidos - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- UBT Ivo Rabelo (8h às 15h): Av. Campina Grande, S/N, UR-1/Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (12h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (12h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (12h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (12h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

DOMINGO (25):

- Marco Zero (14h às 18h): Av. Rio Branco, S/N, Bairro do Recife - neste local, será realizada vacinação contra influenza para toda população a partir de seis meses e covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Bompreço (8h às 17h): Av. Beberibe, 1165, Arruda - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Av. Cap. Vicente Curado, 33, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (12h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (12h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (12h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (11h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

