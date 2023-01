Recife tem programação de prévias durante a semana; confira as atrações desta segunda-feira (30)

A- A+

Com programação nesta segunda-feira (30), o Recife promove diversas prévias carnavalescas na cidade durante a semana, com ensaios de maracatus de baque virado, Terças Negras especiais, acertos de Marcha, Carnaval Praia Sem Barreiras e Aurora dos Carnavais.



Nesta segunda, às 18h, tem Ensaios de Nações de Maracatu no Leão da Campina, no Ibura, na Zona Sul; na terça (31), às 18h, o Pátio de São Pedro recebe a Terça Negra Especial. No mesmo dia, às 18h, na Nação Linda Flor, no Ibura de Baixo, também há mais apresentação de maracatu.



Já na quarta (1º), o maracatu segue protagonista no bairro do Pina, na Zona Sul, e, na quinta (2), no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte. Nos dois dias, acontecem Acertos de Marcha no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.



Em Boa Viagem, na Zona Sul, o Carnaval Praia Sem Barreiras acontece na sexta-feira (3), às 9h. No mesmo dia, às 18h, a rua da Moeda, no Bairro do Recife, recebe os embalos dos Ensaios de Nações de Maracatu. Já no domingo (5), os festejos ocorrem na rua da Aurora, com a Aurora dos Carnavais, às 16h.



Confira a programação completa das prévias:

Segunda-feira (30/01)

- 18h, Leão Da Campina, Ibura, Cohab - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)



Terça-feira (31/01)

- 18h, Pátio De São Pedro - Terça Negra Especial

- 18h, Nação Linda Flor, Ibura De Baixo - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)



Quarta-feira (01/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Nação Porto Rico, Pina - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)



Quinta-feira (02/02)

- 18h, Nação Tupinambá, Córrego Do Jenipapo - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha



Sexta-feira (03/02)

- 9h, Arena Do Projeto, Boa Viagem - Carnaval Praia Sem Barreiras

- 18h, Rua Da Moeda, Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)



Domingo (05/02)

- 16h, Rua Da Aurora - Aurora Dos Carnavais



Terça-feira (07/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Terça Negra Especial



Quarta-feira (08/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Estrela Dalva, Joana Bezerra - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca) 19h, Sport Clube Do Recife - Concurso De Fantasia

- 20h, Cais Da Alfândega - Cena Peixinhos



Quinta-feira (09/02)

- 18h, Estrela Brilhante, Alto José Do Pinho - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Cais Da Alfândega - Polo Do Hip Hop



Sexta-feira (10/02)

- 18h, Rua Da Moeda - Ensaios De Nações De Maracatu (Tumaraca)

- 18h, Cais Da Alfândega - Pré-amp



Sábado (11/02)

- 18h, Cais Da Alfândega - Pré-amp

- 19h, Classic Hall - Baile Municipal



Domingo (12/02)

- 16h, Praça Do Arsenal - Frei Caneca

- 17h, Cais Da Alfândega - Pre No Reggae



Terça-feira (14/02)

- 14h, Classic Hall - Baile Municipal Da Pessoa Idosa

- 14h, Aabb, Unidade Graças - 12º Concurso Do Rei E Rainha Da Pessoa Idosa

- 17h, Praça Do Arsenal - Desfile De Agremiações Itinerantes (Rua Da Moeda, Rua Da Guia, Arsenal E Volta Para A Rua Bom Jesus)

- 18h, Pátio De São Pedro - Terça Negra Especial



Quarta-feira (15/02)

- 18h, Pátio De São Pedro - Encontro De Mestres Das Nações Dos Maracatus

- 18h, Praça Do Arsenal - Encontro De Caboclinhos E Desfile De Agremiações

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral Das Nações De Maracatu

Quinta-feira (16/02)

- 14h, Praça Do Arsenal - Bloco Nem Com Uma Flor

- 18h, Pátio De São Pedro - Acerto De Marcha

- 18h, Rua Da Moeda - Palco Da Diversidade

- 19h, Marco Zero - Encontro Das Nações - Tumaraca

- 19h, Marco Zero - Ubuntu - Encontro Dos Afoxés

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral Da Abertura Do Carnaval

