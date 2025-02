A- A+

RECIFE Recife: tentativa de assalto a vigilante no Hospital Geral de Areias deixa um dos criminosos ferido Caso aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira (10)

Uma tentativa de assalto a um vigilante no Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste do Recife, deixou um dos criminosos ferido, na manhã desta segunda-feira (10).

O caso aconteceu por volta das 6h, na entrada da unidade de saúde.



Segundo nota conjunta das Polícias Militar e Civil de Pernambuco, dois suspeitos, que estariam em uma moto, tentaram furtar a arma do vigilante da unidade de saúde.

Na ocasião, houve uma troca de tiros e um dos criminosos foi atingido. Mesmo ferido, o suspeito e o comparsa conseguiram fugir.



"A Polícia Civil foi acionada imediatamente e ficará responsável pela investigação do caso", afirmou a corporação.

Nenhum profissional ou paciente do Hospital Geral de Areias ficou ferido.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), responsável pela unidade de saúde.



Por meio de nota, a SES-PE informou que "as informações estão sendo repassadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil".

