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JULHO AMARELO Recife terá ações voltadas aos idosos no mês de combate às Hepatites Virais; saiba mais Segundo o coordenador de Hepatites Virais do Recife, o envelhecimento populacional exige o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde e à prevenção na população idosa

Começa neste mês, no Recife, a campanha de conscientização e prevenção de hepatites virais, que recebeu o tema "Não deixe o tempo esconder o cuidado". A iniciativa tem como público-alvo as pessoas idosas.

O motivo do tema está relacionado com o aumento da vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) na população acima de 60 anos. Com início nesta sexta-feira (10), a programação conta com ações de educação em saúde e testagem rápida para hepatites B e C, com foco prioritário na população idosa.

As atividades também contemplam edições especiais da estratégia "PrEPara a Prevenção", a inauguração de um novo Serviço de Cuidado às Hepatites Virais e o lançamento do Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais do Recife.

Segundo o coordenador de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro, o processo de envelhecimento populacional vem produzindo importantes transformações, o que exige o fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à prevenção na população idosa.

“As conquistas relacionadas à qualidade de vida e ao acesso a terapias que favorecem a manutenção da atividade sexual têm contribuído para o prolongamento da vida íntima nessa faixa etária. Entretanto, a baixa percepção de risco e a adoção de práticas sexuais desprotegidas podem aumentar a exposição às hepatites virais e a outras IST”, afirma.

Na capital pernambucana, entre 2015 e 2025, foram registrados 2.647 casos de hepatites virais, com 97 (3,7%) correspondendo à hepatite A; 1.208 (45,6%) à hepatite B; e 1.342 (50,7%) à hepatite C.

Entre os casos de hepatite B, 438 ocorreram em pessoas idosas, representando 36,7% do total. Quanto à hepatite C, aproximadamente 60,2% dos casos ocorreram em indivíduos com 50 anos ou mais, o que indica a relevância dessas infecções no processo de envelhecimento populacional.

Nesse contexto, a invisibilidade histórica da sexualidade na pessoa idosa traz consigo a necessidade de expandir o acesso às ações de prevenção e diagnóstico.

Por essa razão, a campanha Julho Amarelo realiza atividades descentralizadas de educação em saúde, testagem rápida e vacinação, em parceria com as referências de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais dos Distritos Sanitários e os grupos da terceira idade vinculados aos Centros Comunitários da Paz (Compaz) do Recife.

Os Dias D de Enfrentamento às Hepatites Virais no Recife vão acontecer no Centro Médico Ermírio de Moraes, nesta sexta-feira (10); no Espaço Grupo Príncipe da Paz (no dia 20); e nos Compaz: Ariano Suassuna (dia 22), no Cordeiro; Lêda Alves (dia 24), no Pina; e Miguel Arraes (dia 31), na Madalena.

Nos sábados de julho, acontecem as edições especiais da estratégia "PrEPara a Prevenção", que segue os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Neste mês, a agenda conta com vacinação contra hepatite A e B e HPV, além das tradicionais ofertas de testagem rápida para IST, atendimento para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e distribuição de insumos de prevenção (preservativos externos, internos e gel lubrificante).

As ações ocorrem: no SAE Josefa Severina Conceição (Policlínica Albert Sabin), na Tamarineira, e na USF Rio Pajeú, no Ibura, ambos neste sábado (11); no SAE Gouveia de Barros, na Boa Vista, que funcina temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, no outro sábado (18); e na Policlínica do Pina, no último sábado (25) do mês.

Hepatites virais

As hepatites virais integram um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, que demandam ações contínuas de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, manejo clínico, ordenação e coordenação do cuidado.

As estratégias são fundamentais para reduzir a progressão das infecções para formas crônicas e prevenir complicações graves, como cirrose hepática e câncer de fígado. Por isso, o diagnóstico oportuno possibilita o tratamento precoce, reduzindo a transmissão e evitando complicações clínicas.

Boletim Epidemiológico

A programação do Julho Amarelo também conta com a publicação do Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais do Recife.

O documento contém a análise da situação das hepatites virais A, B e C na cidade, destacando indicadores epidemiológicos, perfil dos casos notificados, tendências temporais e estratégias implementadas pela Secretaria de Saúde para o enfrentamento dessas infecções.

Além disso, também será aberto um novo serviço de referência para o cuidado das hepatites virais em Recife, ofertado no SAE Josefa Severina Conceição, na Policlínica Albert Sabin, a partir de 23 de julho.

Confira a programação completa do Julho Amarelo:

Dias D de Enfrentamento às Hepatites Virais no Recife

10/07, às 8h – Centro Médico Ermírio de Moraes (Av. Dezessete de Agosto, 2388 - Casa Forte)

15/07, às 9h – Compaz Miguel Arraes (Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife – PE)

20/07, às 14h – Espaço Grupo Príncipe da Paz (R. Vasco da Gama 257 - Vasco da Gama)

22/07, às 9h – Compaz Ariano Suassuna (Av. Gen. San Martin, 1208 – Cordeiro)

24/07, às 14h – Compaz Lêda Alves (R. José Rodrigues, 586 - Pina)

29/07, às 09h – Centro de Convivência da Pessoa Idosa ( Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife)

PrEPara a Prevenção

04/07, 8h às 16h30 – SAE Lessa de Andrade (Estr. dos Remédios, 2416 – Madalena), das

11/07, 8h às 16h30 – SAE Josefa Severina Conceição, na Policlínica Albert Sabin (R. Padre Roma, 191 - Tamarineira)

11/07, 8h às 16h30 – USF Rio Pajeú (R. Engenho Bulhões, 108 - Ibura)

18/07, 8h às 16h30 – SAE Gouveia de Barros (Policlínica Waldemar de Oliveira)

25/07, 8h às 16h30 –Policlínica Pina (Av. República do Líbano, 355 – Pina)

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