Recife terá 'Corrida Rosa' em favor da prevenção ao Câncer de Mama nesta quinta (12)

Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Pernambuco (SBM-PE) prepara uma série de atividades durante o Outubro Rosa, reforçando a mensagem de que a doença tem cura e que podemos alcançá-la através da detecção precoce e tratamentos eficazes. Dentro desta programação, com o tema “Juntos Somos Mais Fortes”, a SBM-PE promove, nesta quinta-feira (12), feriado de Dia das Crianças, mais uma atividade: a Corrida Rosa.

A SBM prepara uma grande "Onda Rosa" em favor a Prevenção do Câncer de Mama, com a Corrida Rosa saindo do Parque da Jaqueira, com concentração às 5:15 da manhã e largada às 5:30. Será uma corrida de 16 km com vários grupos de corredores.

Percurso: Jaqueira – Rui Barbosa – Fernandes Vieira – João de Barros – Bombeiros – Mário Melo – Aurora – Ponte Limoeiro – Forte do Brum – Marco Zero – Peer das Torres Gêmeas – Marco Zero – Mário Melo – João de Barros – Conselheiro Portela – Rua do Futuro – Parque da Jaqueira.

Câncer de Mama

O tema "Juntos somos mais fortes" para o Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia destaca a importância da união na luta contra o câncer de mama. Ele reforça a mensagem de que a doença tem cura e que podemos alcançá-la por meio de avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes.

A frase ressalta a necessidade de colaboração entre instituições, profissionais de saúde, organizações e a população em geral, para promover a conscientização, o diagnóstico precoce e o suporte adequado às mulheres afetadas. Ao unir a mensagem de esperança da cura com a força da solidariedade, o mote inspira ações conjuntas em prol de um futuro com menos casos de câncer de mama e mais apoio às mulheres em sua jornada contra a doença.

