Recife terá mutirão de vacinação contra gripe e Covid-19 em 33 localidades neste fim de semana

Neste fim de semana, 20 e 21 de maio, haverá imunização contra gripe e Covid-19 em diversas localidades do Recife. O mutirão contará com 33 pontos de vacinação que aplicarão as vacinas sem necessidade de agendamento.



Pessoas com idade a partir de seis meses podem receber os imunizantes. Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS (se tiverem esses três últimos).

O imunizante bivalente também será aplicado nas pessoas a partir de 18 anos; em idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e as pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, tenham comorbidades ou deficiência permanente. Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também é preciso apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável. Caso não possua e também não tenha o certificado de domicílio eleitoral, é possível utilizar uma autodeclaração de moradia, elaborada especificamente para estas ações.

Em alguns locais, também haverá atualização do cartão de vacina, confira a programação:

SÁBADO (20):

- Mercado de São José (8h às 17h): Praça Dom Vital, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Estação Centro do Metrô (8h às 17h): Rua Padre Floriano, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Elias, S/N, Encruzilhada - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Terminal de Dois Unidos (8h às 16h): Av. Hidelbrando de Vasconcelos, S/N, Dois Unidos - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- UBT Francisco Pignatari (9h às 17h): Estrada do Arraial, 4155, Casa Amarela - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Upinha Vila Arraes (8h às 17h): Av. Afonso Olindense, 1513, Várzea - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- UBT Dr. José Dustan Soares (8h às 18h): Av. Maurício de Nassau, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses; Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e vacinação de rotina;

- Policlínica Lessa de Andrade (8h às 17h): Estrada dos Remédios, 2416, Madalena - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Novo Atacarejo (8h às 16h): Rua Cosme Viana, 342, Afogados - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Carrefour (8h às 16h): Av. Recife, S/N, Areias - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Atacado dos Presentes (9h às 16h): Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 4075, Imbiribeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Praça Maria Lúcia (8h às 12h): Rua Esdras Farias, S/N, Ipsep - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Escola Maria Tereza (9h às 16h): Rua Barão de Souza Leão, 1647, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Escola Municipal Marluce Santiago (8h às 16h): Av. Concris, S/N, Passarinho - neste local, será realizada vacina contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses, Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para toda a população;

- Upinha Dr. Moacyr André Gomes (8h às 17h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Morro da Conceição - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 18 anos e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Upinha Dom Helder (8h às 15h): Rua Grijalva, 9, Brejo de Beberibe - neste local, será realizada vacina contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses, Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para toda a população;

- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 18 anos e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- UBT Aristarcho de Azevedo (8h às 16h): Rua Bahia, 29, Jordão Baixo - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- USF Cidade Operária (8h às 15h): Rua Emílio Monteiro Fonseca, S/N, Ibura - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- CS Ivo Rabelo (8h às 15h): Av. Campina Grande, S/N, UR-1/Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

DOMINGO (21):

- Marco Zero (15h às 19h): Praça Rio Branco, S/N, Bairro do Recife - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Bompreço (8h às 17h): Av. Beberibe, 1165, Arruda - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Parque da Jaqueira (8h às 16h): Rua do Futuro, S/N, Graças - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 17h): Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- UBT Dr. José Dustan Soares (8h às 17h): Av. Maurício de Nassau, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Carrefour Torre (8h às 17h): Rua José Bonifácio, 1315, Torre - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Novo Atacarejo (8h às 16h): Rua Cosme Viana, 342, Afogados - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Carrefour Areias (8h às 16h): Av. Recife, S/N, Areias - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- 2º Jardim de Boa Viagem (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e Covid-19 para todas a população a partir de 6 meses;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Sopão da Paz (9h às 15h): Rua Tereza Carneiro, 38, Nova Descoberta - neste local, será realizada vacina contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses, Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão de vacina para toda a população;

- Upinha Dr. Moacyr André Gomes (8h às 17h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Morro da Conceição - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 18 anos e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Parque da Macaxeira (9h às 16h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, S/N, Macaxeira - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 18 anos e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Av. Cap. Vicente Curado, 33, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- USF Cidade Operária (8h às 15h): Rua Emílio Monteiro Fonseca, S/N, Ibura - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e Covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

