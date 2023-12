Recife terá sete pontos de queima de fogos na virada; espetáculos serão sincronizados por satélite

A- A+

A chegada de 2024 será iluminada com queima de fogos de artifício em sete pontos do Recife. A prefeitura promete promover um "grande balé no céu" da capital pernambucana. Este ano, o espetáculo de cores, brilho e diferentes formatos terá como temática "Recife é Pra Ficar".

A novidade deste ano é a inclusão de polos no Parque das Graças e na rua da Aurora, que se juntam aos tradicionais polos Pina e Acaiaca, em Boa Viagem, na orla da Zona Sul. Também haverá espetáculo pirotécnico nos polos descentralizados do Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição. No Pina e no Acaiaca, o espetáculo terá duração de 15 minutos.

As queimas em todos os pontos serão controladas de forma remota, via satélite. Esse sistema vai permitir a si sincronia do show em todos os polos, seja no mar ou em terra. A expectativa é de 400 a 800 disparos de fogos por minuto.

Em todos os polos, os fogos não terão estampido, de acordo com a legislação vigente na cidade.

As apresentações no Pina e em Boa Viagem também serão acompanhadas por um jogo de luzes, com raio laser, que será projetado a partir das balsas no polo praia. Cada uma delas contará com uma haste, medindo 15 metros de altura, de onde também serão disparados artefatos pirotécnicos com design especial, acrescentando encanto e emoção ao show, segundo a prefeitura.

Na rua da Aurora e nas Graças, o céu ainda será pintado com exibição de fogos com efeito de cometa colorido. No último ponto, inclusive, está planejada a exibição de uma projeção de laser no manguezal.

"O show de fogos é uma das tradições mais populares no mundo para marcar e celebrar a chegada do ano novo. Os recifenses e os turistas, que escolheram a nossa cidade para passar o Réveillon, vão se surpreender com o espetáculo que a Prefeitura do Recife está preparando para a Virada 2024. Será uma linda exibição de efeitos visuais que vai abrilhantar o céu na praia e nos bairros”, destacou o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho.

Show descentralizado

Além da praia, o espetáculo pirotécnico também poderá ser conferido nos outros três polos da festa da virada. A Prefeitura do Recife organizou para que o Ibura, a Lagoa do Araçá e o Morro da Conceição também estejam prontos para receber a festa e começar um novo ano com o céu iluminado. Nesses polos, a exibição está planejada para durar cinco minutos.



No Ibura, a queima de fogos vai acontecer nas proximidades da Escola Municipal Carlucio Castanha, na Avenida Pernambuco S/N; já na Lagoa do Araçá, a festa poderá ser assistida no Píer do Araçá, na Rua Engenheiro B. Cavalcanti, 630. Quem estiver na Zona Norte, o show de cores no Morro da Conceição vai ocorrer na rua do Morro da Conceição, s/n.

Veja também

LGBTQIA+ Garantia de renda e não violência são prioridades para LGBTQIA+