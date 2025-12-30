A- A+

Ano Novo Recife terá shows em quatro pontos da cidade para receber 2026 em grande estilo; confira atrações Além da Virada Recife, que acontece na Praia do Pina, o público poderá curtir os shows dos polos descentralizados da Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura

O Recife dará as boas-vindas ao Ano Novo com grande programação de shows que acontece em quatro polos distribuídos por toda a cidade. Na Praia do Pina, a Virada Recife 2026 começa às 18h e trará Matheus & Kauan, Alceu Valença, Wesley Safadão, Lipe Lucena e Matheus Moraes.



Já nos polos descentralizados da Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura, haverá atrações como Conde Só Brega, MC Tocha, Maestro Spok, MC Sheldon, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Almir Rouche, Almério e Nonô Germano.

Para garantir o sucesso da Virada Recife 2026, a Prefeitura do Recife mobilizou um time com cerca de 2.460 servidores de 10 secretarias e órgãos municipais, totalizando 3.156 lançamentos. A equipe será coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), por meio do Centro de Operações do Recife (COP), que funcionará presencialmente durante os três dias, com a equipe a postos numa sala montada na área da Virada, e usará ferramentas como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos.

Fogos

Quem estiver na orla de Boa Viagem no último dia de 2025 vai assistir à chegada do Ano Novo com muita música, mas também verá um espetáculo de 10 minutos, que une fogos de artifício com canhões de laser sincronizados com a música pernambucana do show da Virada Recife. A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, pretende promover o encantamento de cores no céu do litoral recifense a partir de duas balsas: no Pina e em frente ao Acaiaca.

As 15 toneladas de fogos serão acionadas remotamente e de forma sincronizada entre as balsas, a música e os canhões de laser. Respeitando as normas estabelecidas pela legislação vigente na cidade, a queima de fogos ocorrerá sem estampido. Os fogos contratados são de materiais biodegradáveis com baixa emissão dos poluentes e resíduos para proteger também o meio ambiente. As balsas com os fogos estarão posicionadas a mais de 400 metros de distância da orla, garantindo a segurança dos recifenses e turistas. Haverá também shows pirotécnicos no Morro da Conceição, na Lagoa do Araçá e no Ibura.

Virada Recife 2026

Os portões da arena montada na Praia do Pina abrem às 17h e as apresentações começam às 18h. A recomendação é que as pessoas evitem chegar ao Pina em veículos particulares, dando preferência ao transporte por aplicativos, táxis e ao Expresso Réveillon, que funcionará nos shoppings RioMar, Recife, Tacaruna e (pela primeira vez) também no Plaza. A partir da experiência dos anos anteriores, a Prefeitura realizou ajustes e melhorias para garantir um evento ainda mais grandioso. A área terá videomonitoramento realizado em 34 pontos estratégicos, utilizando câmeras fixas e câmeras Speed Dome, cobrindo todo o perímetro do evento.

A área destinada ao público aumentou de 42,5 mil para 54,5 mil m², um crescimento de 23%, que permite a presença de 30 mil pessoas a mais por dia, com conforto e segurança. Pensando no bem estar dos frequentadores, a Prefeitura do Recife criou um portão exclusivo para a saída e duplicou o número de raias de entrada de 25 para 50. A Virada Recife 2026 terá uma grande diversidade de sons e ritmos, com artistas conhecidos por arrastar multidões. Na noite do dia 31, a festa ficará por conta de Wesley Safadão (que deve fazer a contagem regressiva), Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe Lucena e Matheus Moraes.

Trânsito

O esquema especial de mobilidade montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) começou a funcionar no dia 27. Assim como ocorreu em anos anteriores, a circulação de veículos na Avenida Boa Viagem - entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada a partir das 14h até o final das apresentações. Importante ressaltar que, durante os festejos, os condutores que vêm pela Avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na Rua Pereira Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

A CTTU informa, também, os locais onde será proibido estacionar: na Avenida Boa Viagem, no trecho entre a Rua Tomé Gibson e a Rua Comendador Morais, também entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, além das Ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Avenida Conselheiro Aguiar. Também a exemplo das edições anteriores da festa, haverá desvio na Avenida Herculano Bandeira para a Avenida Domingos Ferreira. Já a Rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Expresso Réveillon

Em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon funcionará nos dias do evento, a partir dos shoppings RioMar, Recife, Tacaruna e Plaza. Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 20 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows. Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX, Cartão de Débito e Cartão de Crédito. Cada shopping também poderá cobrar a tarifa de estacionamento. A partir da avaliação dos anos anteriores, os pontos de embarque e desembarque do público foram ajustados. Os expressos vindos dos shoppings Tacaruna e Plaza estacionam na Rua Caraçatuba, enquanto que as rotas dos shoppings Recife e RioMar ficam na Rua Manoel Coriolano. O serviço começa uma hora antes do início do evento e finaliza uma hora após o término dos shows.

Controle urbano

Haverá um perímetro de 15 barreiras onde serão observadas as restrições como a proibição da entrada de capacetes, coolers, mesas, cadeiras e ombrelones. A proibição da entrada de coolers atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas. E o mais importante: qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada. Ombrelones, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações. Por estarem localizados dentro do perímetro da festa, os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

Programação (31/12)

Virada Recife no Pina (Portões abrem às 18h)

Matheus Moraes

Alceu Valença

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Lipe Lucena

Lagoa do Araçá (começando às 18h)

Coco dos Pretos

Allan Dibôa

Larissa Lisboa

Almério

Maestro Spok

Nonô Germano

Morro da Conceição (começando às 20h)

Orquestra dos Prazeres

Carla Alves

MC Sheldon

Maestro Forró e OPBH

Almir Rouche

Ibura (começando 17h)

Afoxé Omô Nilê Ogunjá

Banda Boa Toda

Manoel Netto

MC Tocha

Luiza Ketilyn

Valquíria Santana

O Conde Só Brega

Veja também