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MOBILIDADE Recife testa modelo de via compartilhada e limite de 20 km/h na Rua da Imperatriz em setembro De acordo com a associação, o projeto prevê o compartilhamento do trânsito na rua entre carros, motos e bicicletas, que passarão a dividir o mesmo espaço

A Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, passará a funcionar em modelo de rua compartilhada e com velocidade máxima de 20 km/h para a via. O esquema foi confirmado após uma reunião entre o Recentro, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Associação de Proprietários da Rua da Imperatriz (IMPERA).

O anúncio da reabertura da circulação de veículos na Rua da Imperatriz foi feito em 19 de agosto, quando representantes da associação fizeram uma passeata pedindo por intervenções que viabilizem a retomada do comércio no local. No dia, a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, informou que o teste desse novo formato começaria em setembro.

De acordo com a associação, o projeto prevê o compartilhamento do trânsito na rua entre carros, motos e bicicletas, que passarão, a partir de setembro, a dividir o mesmo espaço. Neste primeiro momento, a mudança será feita como uma ação de urbanismo tático, "utilizando intervenções no piso e elementos físicos para organizar os diferentes fluxos".

A proposta também integra três áreas destinadas à carga e descarga e dois pontos para embarque e desembarque. O objetivo com isso é organizar a nova circulação sem comprometer a circulação pela via e a segurança dos pedestres.

Por meio de nota, a prefeitura do Recife esclareceu, nesta sexta (28), que o projeto piloto prevê a via compartilhada e a velocidade máxima de 20 km/h com previsão de carga e descarga, "mas sem estacionamento".

A fiscalização dessa nova circulação será feita por agentes da CTTU. A implantação, em um primeiro momento, também será experimental, e a prefeitura vai avaliar os resultados a partir do dia a dia de condutores, passageiros e pedestres na via.

Objetivo é retomar a circulação de pessoas na Rua da Imperatriz. - Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Pedido de longa data

Durante o ato “Imperatriz Viva - Rua com Futuro”, realizado em 19 de agosto, os proprietários de prédios localizados na rua destacaram a importância em fortalecer o comércio no local.

Eles argumentam que precisam de mais pessoas circulando na Rua da Imperatriz, e que a situação atual do local exige mais atenção do poder público.



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