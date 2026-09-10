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Mobilidade Recife testa tecnologia de recompensa para quem se desloca a pé e de bicicleta na cidade Projeto, chamado "Mova-se pelo Futuro", incentiva a mobilidade ativa e sustentável na capital pernambucana

Escolher caminhar ou pedalar como meio de transporte na capital pernambucana agora pode render recompensas. A iniciativa “Mova-se pelo Futuro” compõe uma nova tecnologia testada pela prefeitura do Recife, em ação da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (Secti).

O projeto, cujo teste terá duração de um ano, incentiva a mobilidade ativa e sustentável na capital pernambucana.

Segundo as informações da prefeitura, a iniciativa registra e valida automaticamente, por meio de GPS, deslocamentos realizados a pé, de bicicleta convencional ou de bicicleta elétrica (e-bike), que podem gerar Créditos H3Ro para troca por benefícios no marketplace da plataforma.

A participação é voluntária e ocorre diretamente pelo Conecta Recife, sem a necessidade de baixar um novo aplicativo.

A proposta do projeto é integrar uma estratégia de incentivo a formas de deslocamento não motorizadas, com potencial para contribuir para a redução de emissões de carbono e para o fortalecimento de uma cultura de mobilidade mais sustentável na cidade.

“O objetivo é criar oportunidades para que novas ideias possam demonstrar seu potencial de impacto positivo para a cidade e para a população”, explica o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

Programa

O programa considera apenas trajetos realizados com finalidade de transporte e mobilidade urbana, com origem e destino definidos, além de um propósito prático, como deslocamentos entre residência, trabalho, escola, comércio e serviços públicos.

Isso significa que caminhadas e pedaladas feitas predominantemente para esporte, lazer, recreação ou treino físico não geram créditos, mesmo quando realizadas a pé ou de bicicleta.

Para registrar o deslocamento, o participante deve realizar um trecho por vez e seguir as orientações da plataforma para aumentar as chances de validação.

Segundo o "Mova-se pelo Futuro", existe um limite diário de até oito trajetos, de no máximo 15 quilômetros a pé ou 30 quilômetros de bicicleta. A distância mínima é de 200 metros a pé e 400 metros de bike. A cada 30 quilômetros percorridos, o usuáro acumula um crédito.

Após a confirmação do trajeto, os créditos podem ser acumulados e trocados por recompensas no marketplace da plataforma.

Outras modalidades de transporte sustentável poderão ser adicionadas ao programa no futuro.

De acordo com o presidente da Emprel, Jorge Vieira, a integração da solução ao Conecta Recife facilita o acesso da população a novas tecnologias.

“Disponibilizar soluções inovadoras de forma simples e acessível através da nossa plataforma Conecta Recife é fundamental para garantir uma experiência fluida para a população. A Emprel tem orgulho de dar a sustentação tecnológica para que iniciativas como o 'Mova-se pelo Futuro' possam ser testadas em ambiente real com segurança, robustez e capacidade de escala”, destaca.

Desenvolvimento

Desenvolvida pela Bion Global Biocredits Ltda., o "Mova-se pelo Futuro" foi selecionado no âmbito do Edital de Chamamento nº 003/2024 do Programa EITA Labs e está sendo testada no Conecta Labs, ambiente de inovação voltado à validação de tecnologias em contextos reais.

Durante o período de teste, será possível avaliar, em ambiente real, o funcionamento da plataforma, o engajamento dos usuários e o potencial para contribuir com iniciativas relacionadas à mobilidade ativa e sustentável no Recife.





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