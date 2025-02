A- A+

Recife Recife: parte do teto de estabelecimento comercial desaba na rua do Hospício, no bairro da Boa Vista Informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado às 10h02

Parte do teto de um estabelecimento comercial desabou na rua do Hospício, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, na manhã desta sexta-feira (7).

Parte do teto de restaurante desaba na Rua do Hospício | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado às 10h02.

Duas pessoas foram atendidas pelo Samu. Um homem de 69 anos recebeu atendimento no local. Uma mulher, de 33 anos foi encaminhada para o Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife.



O caso aconteceu no restaurante Maremoto Lanches e Refeições.



Não há informações sobre vítimas.

