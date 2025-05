Recife: TI Joana Bezerra muda embarque de linhas a partir desta quarta (7); confira mudança

A- A+

Usuários do Terminal Integrado Joana Bezerra, na Zona Sul do Recife, devem ficar atentos com mudanças em alguns pontos de embarque, a partir desta quarta-feira (7).



A linha 104 - Circular - TI Joana Bezerra/TI Recife (Imip), que até então dividia embarque com a 021 - TI Joana Bezerra/Shopping Rio Mar, passará a funcionar em outro local.



Segundo o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), agora, a linha 104 poderá ser acessada em um ponto criado antes do embarque da linha 080 - TI Joana Bezerra/Boa Viagem.



No novo espaço, que será compartilhado, os usuários também poderão ter acesso à linha 858 - TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

Já o embarque antes compartilhado entre as linhas 104 - Circular (IMIP) e 021 - TI Joana Bezerra/Shopping RioMar será de uso exclusivo da linha 021.



O objetivo da mudança, segundo o CTM, é garantir mais organização nos embarques e otimizar a ocupação dos espaços de plataforma do Terminal Integrado Joana Bezerra.





