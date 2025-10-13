A- A+

Zona Norte Recife: três pessoas são mortas e duas ficam feridas em ataque a tiros no bairro de Água Fria Segundo testemunhas que estavam no local, uma festa de rua estava acontecendo, quando cerca de dez homens chegaram a pé, efetuaram os disparos e fugiram

Um ataque a tiros deixou três pessoas mortas e outras duas feridas na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu na Rua Atalanta. Segundo testemunhas que estavam no local, uma festa de rua estava acontecendo, quando cerca de dez homens chegaram a pé, efetuaram os disparos e fugiram.

As vítimas fatais foram três homens com idades de 32, 42 e 46 anos. Os nomes deles não foram revelados.

As outras duas vítimas, uma mulher de 18 anos e um homem de 24, foram socorridas para uma unidade hospitalar local. Não foi divulgado para onde eles foram encaminhados

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para ocorrência, através do 13º BPM, mas, ao chegar ao local, o triplo homicídio já havia acontecido.

A Polícia Civil informou que registrou o crime, por meio da equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital, como um triplo homicídio consumado e uma dupla tentativa de homicídio, e que investiga o caso.





