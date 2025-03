A- A+

Um tiroteio na orla da praia do Pina, na Zona Sul do Recife, na tarde desse domingo (23), deixou três pessoas feridas e frequentadores da orla, assustados.



Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe do 19º BPM realizava o patrulhamento no bairro quando se deparou com duas pessoas feridas.



Aos policiais, as vítimas informaram que foram baleadas na avenida Brasília Formosa.

A PM informou que o efetivo levou os feridos, que não tiveram os nomes e idades divulgados, ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



Ao chegar ao HR, os policiais constataram que mais um homem ferido no Pina também havia sido socorrido para a mesma unidade de saúde.



Como os nomes não foram divulgados, não é possível obter informações sobre o estado de saúde das três pessoas atingidas.



"Ao tomar conhecimento, equipes realizaram diligências na área", afirmou a PM. Até o momento, não se sabe o que motivou a confusão. Ninguém foi preso.



A Polícia Civil de Pernambuco disse não ter registrado a ocorrência.

