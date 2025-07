Recife: TJPE abre mutirão "Painho Legal" para reconhecimento de paternidade; saiba como participar

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) abriu inscrições para o mutirão de paternidade "Painho Legal".

A ação acontece em parceria com a Prefeitura do Recife e é voltada para moradores da capital pernambucana.

Ao todo, o projeto oferece 30 vagas para exames de DNA e 20 para reconhecimento voluntário de paternidade.

A ação busca facilitar o reconhecimento da paternidade de forma rápida e gratuita.

Interessados devem se inscrever até o dia 20 de agosto, das 8h às 14h, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife.

O espaço está localizado no 5º andar do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, na área central do Recife.

Além do Cejusc, o Compaz Eduardo Campos, situado na avenida Aníbal Benévolo, na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, também é ponto de inscrição, das 8h às 14h.

É necessário que os envolvidos apresentem RG, CPF, telefone, comprovante de residência que indique moradia no Recife e certidão de nascimento que não conste o nome do pai.

Além disso, é preciso contracheque, dados bancários do filho (a) para depósito da pensão alimentícia e telefone para contato.

Segundo o TJPE, a coleta do material genético acontece no dia 21 de agosto, das 9h às 16h, no Compaz Eduardo Campos. Já a abertura do exame de DNA será no dia 4 de setembro durante a sessão de conciliação, às 9h, no mesmo local.

Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (81) 3181-0541 ou através do e-mail [email protected].

Veja também