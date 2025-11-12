Recife: TJPE converte para preventiva prisão de uruguaio que confessou matar mulher em apartamento
Crime aconteceu na terça-feira (11), em um imóvel situado na Avenida Conde da Boa Vista
Foi convertida em preventiva a prisão do uruguaio, de 44 anos, que confessou ter assassinado a companheira em um apartamento no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.
O crime aconteceu na terça-feira (11), em um imóvel situado na Avenida Conde da Boa Vista. A vítima é uma mulher de 46 anos, encontrada morta com sinais de asfixia.
Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Nestor Nicolas Blanco passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (12), na Central das Garantias da Capital, onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Com a decisão, o homem, que foi autuado pelo crime de feminicídio, seguiu para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.
Leia também
• Grande Recife amplia campanha contra o racismo nos terminais integrados da Região Metropolitana
• Radar meteorológico reforçará prevenção de desastres e proteção da população no Recife
• Festival Integração reúne 200 jovens no Recife em torneio de futsal do Sesc e Manoel Tobias
Relembre o caso
O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi localizado em um apartamento no bairro da Boa Vista após o suspeito ser visto por policiais da 7ª Delegacia de Boa Viagem andando desorientado pela rua.
Ao ser abordado por agentes da unidade policial, o homem, que vive em Pernambuco desde junho de 2024, teria confessado o crime e indicado o local do ocorrido.
"Ele estava um pouco atordoado e nervoso, apresentava lesões no peito, no pescoço. A partir disso, fomos indagando e ele foi soltando aos poucos que tinha brigado com a namorada, e que ela teria ficado no apartamento", destacou o delegado Mário Melo.
Equipes se deslocaram ao imóvel e verificaram o fato. A vítima apresentava sinais de asfixia, mas a causa final da morte será confirmada somente após o resultado do laudo tanatoscópico que está sendo feito pelo Instituto de Medicina Legal (IML).