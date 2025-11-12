A- A+

Feminicídio Recife: TJPE converte para preventiva prisão de uruguaio que confessou matar mulher em apartamento Crime aconteceu na terça-feira (11), em um imóvel situado na Avenida Conde da Boa Vista

Foi convertida em preventiva a prisão do uruguaio, de 44 anos, que confessou ter assassinado a companheira em um apartamento no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

O crime aconteceu na terça-feira (11), em um imóvel situado na Avenida Conde da Boa Vista. A vítima é uma mulher de 46 anos, encontrada morta com sinais de asfixia.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Nestor Nicolas Blanco passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (12), na Central das Garantias da Capital, onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Com a decisão, o homem, que foi autuado pelo crime de feminicídio, seguiu para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Relembre o caso

O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi localizado em um apartamento no bairro da Boa Vista após o suspeito ser visto por policiais da 7ª Delegacia de Boa Viagem andando desorientado pela rua.

Ao ser abordado por agentes da unidade policial, o homem, que vive em Pernambuco desde junho de 2024, teria confessado o crime e indicado o local do ocorrido.

"Ele estava um pouco atordoado e nervoso, apresentava lesões no peito, no pescoço. A partir disso, fomos indagando e ele foi soltando aos poucos que tinha brigado com a namorada, e que ela teria ficado no apartamento", destacou o delegado Mário Melo.

Equipes se deslocaram ao imóvel e verificaram o fato. A vítima apresentava sinais de asfixia, mas a causa final da morte será confirmada somente após o resultado do laudo tanatoscópico que está sendo feito pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

