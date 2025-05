Recife: três corridas de rua alteram o trânsito durante o fim de semana; saiba mais

A- A+

O trânsito do Recife terá mudanças neste fim de semana devido à realização de três provas de corrida de rua. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de mobilidade com interdições e a atuação de 80 agentes de trânsito e orientadores para garantir a segurança dos participantes e da população.

As alterações começam no sábado (17), com a realização da Corrida da Polícia Civil de Pernambuco, e continuam no domingo (18), com a Maratona Internacional da FMO e a 42ª edição da CICORRE - etapa UFRPE.



A Corrida da Polícia Civil, no sábado (17), tem largada prevista para as 16h, em frente à Chefia da Polícia Civil, na rua da Aurora.

No entanto, a via será interditada a partir das 4h da manhã, no trecho entre o cruzamento com a avenida Conde da Boa Vista. Condutores que trafegam no sentido Olinda deverão desviar pela Conde da Boa Vista.

O percurso de 5 km segue pela avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Ponte do Limoeiro, avenida Militar e Cais do Apolo. Já o de 10 km inclui, além desse trajeto, as ruas Riachuelo e da União. A previsão é de que o trânsito seja liberado por volta das 19h.

Com início da operação às 4h e previsão de término às 10h, a Maratona Internacional FMO, que será realizada no domingo (18), contará com percursos de 21 km e 42 km. Os corredores da meia maratona passarão por vias como Pan Nordestina, avenida Cruz Cabugá, Ponte do Limoeiro e avenida Militar.

Já os participantes dos 42 km percorrerão trechos como avenida Alfredo Lisboa, Ponte Maurício de Nassau, Cais de Santa Rita, Forte das Cinco Pontas, avenida José Estelita, Largo do Cabanga e toda a extensão da Via Mangue. A rua Desembargador João Paes será interditada no cruzamento com a rua Dom João IV durante a passagem dos atletas.

Com largada às 7h, também no domingo (18), a CICORRE acontece na Cidade Universitária com trajetos de 4 km e 8 km. O percurso inclui a rua da Educação Física, rua do Vigilante e rua da Esperança, passando pelos departamentos de Zootecnia, Pesca e Arquitetura da UFRPE. Os corredores dos 8km completam o percurso duas vezes. A previsão de liberação total das vias é às 8h30.

Orientações ao público

A CTTU orienta que a população evite as áreas interditadas durante os horários das provas. Para quem for participar dos eventos, é recomendável chegar com antecedência. Os motoristas devem estar atentos à sinalização de proibição de estacionamento nos trechos afetados.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU por meio do teleatendimento gratuito, disponível 24 horas pelo número 0800.081.1078.

