Zona Sul Recife: três homens suspeitos de assaltos são presos após perseguição policial em Boa Viagem Trio poderá responder por porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa

Uma perseguição policial resultou na prisão de três homens suspeitos de assaltos em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite dessa quinta-feira (5).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes seguiam para a superintendência da corporação, no Pina, quando avistaram um carro suspeito.



A partir da troca de informações com o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), foi verificado que o veículo era usado na prática de assaltos no bairro.



A PRF informou que foi dada a ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade em direção a Boa Viagem.



"Após cerca de 5 km de fuga, o motorista colidiu em alguns veículos e ficou imobilizado ao atingir um carro que estava estacionado em frente a uma academia", afirmou a corporação.



Na sequência, quatro ocupantes do veículo tentaram fugir a pé. Três deles, de 20, 21 e 22 anos, foram alcançados e detidos. Um conseguiu fugir. Ninguém ficou ferido.

Dentro do carro, a equipe localizou duas armas, quatro toucas balaclava e um equipamento utilizado para rastrear o sinal GPS de veículos. Além disso, um dos suspeitos portava um simulacro de pistola.



Em consulta, a equipe descobriu que o veículo havia sido roubado no dia 14 de janeiro deste ano na Rua Antônio Falcão, em Boa Viagem.

"Um dos ocupantes informou que havia sido contratado para realizar o roubo de veículos na região", afirmou a PRF, que conduziu os suspeitos ao Depatri, em Afogados, na Zona Oeste da capital.



O trio poderá responder por porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.

