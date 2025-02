Polícia apreende três toneladas de roupas, calçados e acessórios falsificados em lojas na Zona Sul

A- A+

Três toneladas de roupas, acessórios e calçados falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco no Recife, durante a operação "Fake Stores".



Segundo a corporação, seis pessoas foram autuadas em flagrante. A ação aconteceu nessa terça (11) e foi divulgada pela corporação nesta quarta-feira (12).



Os objetos foram localizados em seis estabelecimentos comerciais no bairro do Pina, na Zona Sul da capitl pernambucana.

Durante a operação, foram apreendidos 148 volumes de produtos falsificados, totalizando três toneladas.



A ação de abordagem e fiscalização foi realizada por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, coordenada pelo delegado Hilton Lira.

Veja também