Dois Irmãos Recife: troca de tiros entre PMs e suspeitos de assalto termina com criminoso morto e outro ferido Caso foi registrado na madrugada nesta sexta-feira (21), no bairro de Dois Irmãos

Uma troca de tiros e perseguição entre suspeitos de assaltos e policiais militares terminou com um criminoso morto e outro ferido no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

O caso foi registrado na madrugada nesta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do Batalhão de Radiopatrulha foram acionados por populares.

A denúncia apontava que suspeitos em motocicletas estariam praticando assaltos nas proximidades do zoológico Parque Estadual de Dois Irmãos.

"Os envolvidos foram localizados e dispararam contra o efetivo, que deu o revide", afirmou a corporação, destacando que, durante a perseguição, um dos motociclistas caiu na via.

Feridos, dois suspeitos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte, onde um deles não resistiu e morreu.

Uma moto e uma arma de fogo foram apreendidos com o grupo criminoso.

