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ATAQUE Recife: tubarão que mordeu jovem nesta segunda (1º) é da espécie tigre, informa Cemit A identificação é feita pelo tipo de mordida realizada pelo animal

A espécie tubarão-tigre foi a responsável pelo incidente envolvendo uma mulher de 19 anos na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde desta segunda-feira (1º). Ela teve a perna direita amputada após a mordida do animal.

A informação foi confirmada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves. A identificação é feita pelo tipo de lesão causada pelo bicho.

“Não foi a mesma espécie do incidente de ontem. Este é um tubarão-tigre, e ontem foi um tubarão-cabeça-chata”, explica a secretária. “A gente diz que foi uma espécie diferente pelo padrão da lesão, pelo tipo de marcas da dentição deixadas na perna da vítima e por ser uma espécie que tem como característica provocar amputações. Ele tem uma mandíbula muito forte, capaz de causar amputação imediata”, completa.

Ainda segundo Danise, o incidente pode estar relacionado ao início do período de lua cheia, registrado no último sábado (30), quando ocorre o fenômeno conhecido como “marés de lua”.

Nessa fase, as marés ficam mais fortes, gerando maior movimentação da água e ondas mais intensas. Consequentemente, a água tende a ficar mais turva, reduzindo a visibilidade no ambiente marinho e dificultando que espécies como tubarãões identifiquem suas presas naturais.

“O que a gente pede neste período de marés altas e de chuvas é que os banhistas evitem o banho de mar de toda forma. Se forem à praia, tentem usufruir da faixa de areia, do guarda-sol e pratiquem algum esporte”, recomenda.

A especialista afirma que o momento é de preocupação para as equipes que monitoram a situação, especialmente porque, apesar da presença de placas alertando para o risco de incidentes com tubarões, muitos banhistas ainda ignoram ou subestimam os perigos de entrar no mar.

“É uma realidade muito triste e muito cruel. A gente está totalmente desnorteado”, lamenta.

Local onde ocorreu o incidente é sinalizado com placas | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Incidentes em 2026

Este é o quarto incidente com tubarões em 2026 em Pernambuco. O primeiro aconteceu em 9 janeiro deste ano, quando uma turista foi mordida na perna pelo animal na praia da Anpesca, em Fernando de Noronha.

O segundo caso aconteceu vinte dias depois, na praia do Del Chifre , em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Um adolescente foi mordido por um tubarão-cabeça-chata enquanto mergulhava com colegas.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Tricentenário, em Bairro Novo, também em Olinda, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após receber o atendimento médico.

O mais recente aconteceu no último domingo (31), na Praia de Piedade , quando uma criança foi mordida também por um tubarão-cabeça-chata. O local é uma área conhecida pelo histórico de ataques e apresenta o maior número de ocorrências envolvendo tubarões no estado.

Com o ataque a jovem nesta segunda, Pernambuco passa a registrar 84 ocorrências desde 1992 , quando os dados começaram a ser contabilizados. Entre os registros, 27 pessoas morreram e 55 sobreviveram.

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