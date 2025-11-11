A- A+

Serviço Recife: Unidade Móvel do CadÚnico atende moradores do bairro de Campo Grande até sexta-feira (14) Serviço itinerante pretende realizar atendimentos de famílias em situação de vulnerabilidade social em 14 bairros da capital até dezembro

A Unidade Móvel do Cadastro Único (CadÚnico), serviço itinerante lançado em setembro que leva os atendimentos para mais perto das famílias em situação de vulnerabilidade social, chega ao bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

Até sexta-feira (14), o atendimento acontece na Rua Marques de Baipendi, nº 85, das 9h às 15h. No local, os moradores podem realizar novas inscrições, atualizar dados já cadastrados e receber informações sobre programas sociais.

A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). A previsão é que a equipe da SAS realize cerca de 100 atendimentos por dia na Unidade Móvel.

A iniciativa pretende ampliar o acesso a direitos e benefícios, como atualização e inclusão no CadÚnico, além de orientações sobre o programa Bolsa Família.

Para receber o atendimento na Unidade Móvel do CadÚnico, é preciso estar com a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Foto: Divulgação/PCR

Podem participar famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além dos CPFs de todos os membros da família.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, a unidade móvel busca facilitar o acesso da população aos serviços.

“Nosso objetivo é cada vez mais levar os serviços até onde as pessoas estão, garantindo acesso, dignidade e oportunidades para todos. A Unidade Móvel aproxima os serviços das comunidades, fortalece o acolhimento e amplia a inclusão social na cidade”, destacou a gestora.

Com o intuito de atuar de forma contínua por todo o Recife até o mês de dezembro, os atendimentos estão disponíveis de terça a sexta-feira, das 9h às 15h. Ao todo, 14 bairros da capital devem receber o serviço móvel do CadÚnico.



As atualizações sobre o cronograma também podem ser acompanhadas pelo público através do Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

