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Obra Recife vai construir reservatório de água na Imbiribeira Obra terá investimentos da ordem de R$ 37 milhões, com capacidade para reter 6,4 milhões de litros, e incluirá a requalificação da microdrenagem da Avenida Mascarenhas de Moraes e ruas próximas

A Prefeitura do Recife vai construir um reservatório enterrado, no bairro da Imbiribeira, na

Zona Sul da capital, com capacidade de acumular 6,4 milhões de litros de água. O edital da licitação foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Município, prevendo investimentos da ordem de R$ 37 milhões, com verbas do ProMorar. Os serviços devem começar neste ano.

A obra também incluirá a requalificação da microdrenagem da Avenida Mascarenhas de Moraes e ruas próximas, com o intuito de reduzir em 20% nos níveis máximos de acúmulo das águas. Com área de 1,6 mil m², o equipamento receberá as águas da chuva trazidas pela nova microdrenagem e usará sistemas de bombeamento e escoamento forçado para encaminhá-las ao Canal da Mauricéia, onde está sendo executada uma obra de requalificação e urbanização para reforçar a redução dos alagamentos.

“Já entregamos três reservatórios nas proximidades. Outros cinco estão em obras e mais um, também de grande capacidade, ainda será licitado, totalizando dez. O conjunto de obras vai reduzir os alagamentos de forma significativa na área da Avenida Mascarenhas de Morais e seu entorno”, aponta a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas.

O novo reservatório terá capacidade mais de três vezes maior do que a soma dos três equipamentos já entregues e dos cinco em obras, que juntos podem captar 1,8 milhão de litros de água. O projeto inclui a requalificação da rede de microdrenagem na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais e nas ruas Joaquim Bandeira, Muritiba (onde o reservatório será feito) e Uruguajara.

“A área de intervenção fica perto de importantes eixos viários, que dão acesso à Zona Sul e a pontos que geram intenso fluxo, como o Aeroporto, o Geraldão e a Ferreira Costa”, completou a gestora. A estrutura é dimensionada para reter volumes de chuva com tempo de retorno de 25 anos e duração de 6 horas, levando em conta as mudanças climáticas.

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