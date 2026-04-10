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Lazer Recife vai ganhar novo parque alagável no Barro, na Zona Oeste, nas margens do Rio Tejipió Projeto vai transformar área vulnerável às enchentes em espaço de lazer e convivência às margens do Rio Tejipió

A Prefeitura do Recife vai construir o Parque Alagável Umuarama no bairro do Barro, na Zona Oeste, com a transformação de uma área de risco em lugar de lazer e convivência.

Localizado em uma das margens do Rio Tejipió, entre a Avenida Desembargador Nestor Diógenes de Melo e a margem do rio, o novo parque vai ocupar uma área de 8.427,64 m² projetada para funcionar como espaço de lazer nos períodos secos e como bacia de retenção durante as chuvas intensas.



Com investimento de R$ 3,8 milhões por meio do programa ProMorar, o equipamento faz fronteira direta com a área de dragagem do Tejipió, integrando requalificação urbana e recuperação ambiental em uma mesma frente de intervenção.

"Estamos construindo uma cidade que aprende a conviver com as chuvas. O Parque Alagável Umuarama nasce do uso que os próprios moradores já fazem do local e vai qualificar esse espaço, tornando-o mais seguro, mais confortável e mais integrado ao Tejipió. É isso que um parque alagável faz: resolve um problema real da comunidade sem abrir mão do espaço público", explica Marília Dantas, secretária de Projetos Especiais do Recife.

O projeto divide o espaço em duas zonas complementares. A primeira, chamada Bosque, preserva a vegetação existente e funciona como transição verde dentro do parque.

A segunda é voltada ao uso comunitário e contempla vias para pedestres e ciclistas, calçadas acessíveis, áreas de permanência com mobiliário e iluminação, espaço de exercícios ao ar livre e pontos de contemplação com vista para o Tejipió.

Projeto do novo Parque Alagável Umuarama, no Barro, na Zona Oeste do Recife. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do novo Parque Alagável Umuarama, no Barro, na Zona Oeste do Recife. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do novo Parque Alagável Umuarama, no Barro, na Zona Oeste do Recife. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do novo Parque Alagável Umuarama, no Barro, na Zona Oeste do Recife. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do novo Parque Alagável Umuarama, no Barro, na Zona Oeste do Recife. Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

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