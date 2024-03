Recife vai oferecer mais de 2 mil exames gratuitos no Mamógrafo Móvel durante o mês da mulher

A- A+

O mês de março marca a celebração do Dia Internacional da Mulher. A data é um momento especial para que a sociedade civil e os órgãos públicos voltem suas atenções às necessidades políticas, econômicas, sociais e culturais das mulheres. Dentre esses eixos, a saúde dos corpos femininos é um fator de importante atenção.

Pensando nisso, a Prefeitura do Recife anunciou a oferta de 2.800 vagas gratuitas de mamografia, sem necessidade de agendamento.A iniciativa é destinada a mulheres e homens trans com idade entre 50 e 69 anos.

O Mamógrafo Móvel da Secretaria de Saúde do Recife estará presente em 34 pontos espalhados pelos oito distritos sanitários da capital pernambucana, de segunda a sábado (exceto nos feriados), das 8h às 12h e de 13h às 17h.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo da medida é democratizar o acesso ao tratamento, levando o serviço para as comunidades, inclusive aos sábados, em unidades de saúde, centros culturais, ações sociais e igrejas, com foco na faixa etária prioritária preconizada pelo Ministério da Saúde.

Como realizar o exame

Em cada localidade, são ofertadas 80 vagas, divididas igualmente entre manhã e tarde. No dia do exame, é preciso apresentar documento de identificação, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência. Durante a realização da mamografia, é obrigatório o uso de máscara, em conformidade com os protocolos sanitários vigentes.

Mulheres que não estejam com idade entre 50 a 69 anos devem ser encaminhadas por um profissional da Atenção Básica, que irá solicitar o agendamento da mamografia.

Resultados

Os resultados estarão disponíveis em até 30 dias, na própria unidade de saúde que recebeu a ação, ou na mais próxima, caso o Mamógrafo Móvel tenha feito os atendimentos em locais descentralizados.

Confira a programação completa

