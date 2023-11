A- A+

IRMANAMENTO Recife vai se tornar cidade-irmã de Veneza; foco será em obras para conter avanço do nível do mar Cidades são conhecidas por serem cortadas por águas

Conhecida como a Veneza brasileira, o Recife vai se tornar cidade-irmã de Veneza, na Itália, cidade célebre por seus canais e rios, tal qual a capital pernambucana. Um acordo de irmanamento está em vias de discussão entre as duas cidades. O foco será em obras de infraestrutura para contenção do aumento do nível do mar e de drenagem.

Equipes das duas gestões públicas estão debruçadas no projeto e uma reunião presencial foi realizada na sede da Prefeitura do Recife, na terça-feira (28). O prefeito João Campos recebeu o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro. No encontro, os gestores discutiram alguns pontos estratégicos para realizar futuros convênios de cooperação em áreas de interessa mútuo.



"Recife é a Veneza brasileira e eu diria que Veneza é a Recife italiana. Temos rios e canais que são comuns às duas cidades e agora nós vamos construir uma agenda técnica com foco nas obras de infraestrutura para contenção do aumento do nível do mar e para a drenagem. Agradeço desde já pela disponibilidade em realizar esse trabalho conjunto", afirmou João Campos.

Para o prefeito da cidade italiana, a oportunidade nasce como forma de construir algo concreto entre as duas cidades.

"Venho ao Recife há muitos anos e, pela primeira vez, vim conhecer o prefeito. Acredito que, junto com Veneza, poderemos contar o que o Brasil é hoje, o que foi, mas também o que pode ser. Mostraremos o que temos feito para combater as mudanças climáticas, mas também o nosso trabalho com fontes de energias renováveis e limpas. E vamos trabalhar por um intercâmbio, acima de tudo, cultural, com respeito mútuo, considerando as tradições de cada local", destacou.

As duas cidades-irmãs irão fundamentar a parceria no conceito de correspondência. Este conceito é percebido na rede mundial, em que cidades formam um conjunto e, dentro dele, estabelecem acordos de intercâmbio cultural e de partilha de conhecimento, ensino e políticas empresariais, além de outras atividades.

O irmanamento de cidades deriva da paradiplomacia, ou seja: da relação diplomática entre unidades subnacionais neste caso, as cidades. Dessa forma, o irmanamento ocorre quando duas cidades realizam acordos paradiplomáticos para cooperarem em uma área de interesse mútuo.

Cidade de Veneza, na Itália (Foto: Pixabay)

Banhado pelo Oceano Atlântico, pelos rios Capibaribe e Beberibe e cortada por dezenas de canais, o Recife tem muitas pontes e, por isso, passou a ser conhecido também como Veneza brasileira, justamente pela semelhança fluvial com a cidade italiana - Veneza também é cortada por diversos rios e canais.

O apelido à capital pernambucana foi dado pelo escritor francês Albert Camus, em 1949, durante visita ao município nordestino, que também chamou a cidade de "Florença dos Trópicos".

Assim como Veneza, o Recife integra a lista das cidades mais ameaçadas pelas mudanças climáticas. Nesse sentido, ambas buscam agora atuar de forma unificada para enfrentar esse desafio.

