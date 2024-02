A- A+

Após 20 anos, o Recife será a sede da 26ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, entre 16 e 19 de setembro deste ano. A confirmação veio pelo Conselho Federal de Enfermagem, nessa quarta-feira (7). Este é considerado o maior evento de saúde na área de toda a América Latina.



A escolha da capital pernambucana como sede do evento ocorreu de maneira unânime pelo plenário do Cofen, durante reunião em Brasília. O encontro será realizado no Centro de Convenções de Pernambuco.

De acordo com os representantes do Conselho Federal, alguns fatores foram essenciais para a escolha, como a infraestrutura da cidade, que possui capacidade de conectar a enfermagem não apenas do Brasil, mas do mundo. A capital pernambucana é o segundo maior polo de saúde do País, possuindo extensa rede hoteleira e vasta malha aérea, com a presença de conexões para todas as capitais brasileiras e voos diretos para destinos internacionais como Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Panamá e Argentina.

Em termos de quantitativo profissional, Pernambuco também se apresenta como uma força nacional. É o quinto maior estado do País em número de enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes registrados, com mais de 143 mil inscrições.

