PROTEÇÃO Recife vai sediar nesta quinta (7) e sexta-feira (8) a XIX Jornada Lei Maria da Penha O TJPE, em conjunto com o CNJ, começa a se preparar para o evento através da iniciativa Pré-Jornada Lei Maria da Penha

Recife vai sedir a XIX Jornada Lei Maria da Penha nesta quinta (7) e sexta-feira (8). O evento é promovido anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com foco no aprimoramento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Os debates trarão como tema a Convenção de Haia; o enfrentamento da violência contra as mulheres no contexto internacional; diversos tipos de violência sofrida por mulheres (psicológica, de gênero digital, vicária); direitos humanos de meninas e mulheres sob a perspectiva das vulnerabilidades sociais e geográficas.

O evento contará com diversas atividades na Escola da Magistratura (Esmape), com a participação de autoridades do Sistema de Justiça, representantes da sociedade civil e integrantes da Rede de Proteção às Mulheres. Os interessados em participar da ação nacional, devem acessar o seguinte link de inscrição.



A abertura do evento contará com a Conselheira do CNJ, Renata Gil, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) Ricardo Paes Barreto e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

O TJPE, em conjunto com o CNJ, começa a se preparar para o evento através da iniciativa Pré-Jornada Lei Maria da Penha, promovendo iniciativas através de três coordenadorias institucionais: Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e Coordenadoria da Família (Cefam).



Confira a programação da Jornada Lei Maria da Penha no Recife.

Com informações da assessoria de imprensa

