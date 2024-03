Recife vence Prêmio Brazilian Awards na categoria "Cidades Inteligentes"

A- A+

O Recife, através da equipe de tecnologia e processos de transformação digital da Prefeitura, ganhou o primeiro lugar do Prêmio Brazilian Awards, na categoria “Cidades Inteligentes”. A premiação foi anunciada, na última quinta-feira (21), durante o Smart City Expo Curitiba, realizado na capital paranaense.

Ao todo, 300 projetos do Brasil inteiro disputaram o primeiro lugar. Na final, Recife superou Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA). O prêmio foi entregue pelo prefeito de Curitiba (PR), Rafael Greca, e recebido pela secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Florêncio.

O concurso levou em consideração as práticas voltadas para o uso de tecnologia com o objetivo de tornar as cidades mais modernas com base na coleta de dados que são convertidos em ferramentas que auxiliam a gestão a oferecer serviços cada vez mais efetivos e eficazes à população.

"Eita!Recife" foi o projeto escolhido para representar a Capital pernambucana e saiu vitorioso. Sua criação aconteceu em 2022 com o objetivo de organizar, planejar e executar processos que permitam a implementação de projetos com foco na inovação embarcada em tecnologia.

“Esse é o primeiro prêmio que estamos recebendo agora em 2024. E ele é reflexo da trajetória de sucesso que tem sido apostar em inovação aberta no Recife. De 2022, quando embarcamos nessa jornada, até hoje, são mais de 20 prêmios nacionais, e internacional também, que reconhecem esse trabalho gigante que no final das contas tem por objetivo oferecer serviços públicos de qualidade”, explica Breno Alencar, diretor de Inovação Aberta e Governança de Dados da Emprel.

