Recife: vídeo mostra momento em que ciclista é atropelada por táxi no bairro de Santo Amaro

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma ciclista foi atropelada na avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, na manhã desta quinta-feira (27). A vítima não resistiu e morreu no local.

Nas imagens, a mulher, identificada como Luciana Regina Cajaseiras de Gusmão, servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), aparece pedalando na ciclovia.

Em um certo momento, ao se aproximar de outro ciclista, ela perde o controle da bicicleta, cai e é atropelada por um táxi.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia morrido.

Equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), das polícia Militar e Civil, além do Instituto de Medicina Legal (IML) foram ao local para realizarem os devidos procedimentos, até o recolhimento do corpo.



TRT-6 lamenta morte

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio de nota, lamentou o trágico acidente ocorrido com a servidora.

"Neste momento de dor, o Regional tem prestado toda a assistência à família e aos amigos e colegas de trabalho de Luciana, uma profissional exemplar, que exercia as suas funções com muita competência e nunca será esquecida por quem a conhecia", afirmou o tribunal, acrescentando que o presidente do TRT-6, Ruy Salathiel, em nome de toda a Corte, transmite os seus pêsames neste momento de luto.

