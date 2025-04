A- A+

Zona Norte Recife: vídeo mostra tiroteio que matou menina de 4 anos no bairro de Água Fria Criança vítima de bala perdida passeava com uma prima momentos antes de ser atingida com um tiro na cabeça

Uma câmera de segurança registrou o momento do tiroteio que resultou na morte de Helen Santos de Souza, de 4 anos, no Recife.

O crime aconteceu na noite do último sábado (12), na rua Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, na Zona Norte da capital pernambucana.

Criança vítima de bala perdida passeava com uma prima momentos antes de ser atingida com um tiro na cabeça - https://t.co/32MH5XMfBr pic.twitter.com/Mq2uMNbupJ — Folha de Pernambuco (@folhape) April 15, 2025

A criança passeava com uma prima momentos antes de ser atingida por bala perdida, com um tiro na cabeça.

As imagens mostram que a via estava movimentada quando suspeitos chegaram correndo e atirando, tentando atingir um outro homem que estava na rua.

Na gravação, é possível verificar o momento em que a prima de Helen coloca a menina no braço e corre.

Apesar da tentativa de fugir dos tiros, a garota foi atingida. Na sequência do vídeo, Helen aparece sendo socorrida por vizinhos.



Na ocasião, a mãe da criança confeccionava as lembrancinhas do aniversário da menina, que seria no dia seguinte.

Helen foi encaminhada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, e morreu no domingo (13), dia em que completou 4 anos.

Sob forte comoção, o enterro ocorreu nessa segunda (14), no cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife.

Ainda na noite dessa segunda, familiares e amigos realizaram um protesto em Água Fria, com pedido de justiça pela morte de Helen.



