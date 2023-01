A- A+

Inspeção Recife: Vigilância Sanitária orienta barracas nas praias da cidade sobre cuidados com produtos Ambulantes, barraqueiros e comerciantes de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem receberam informações sobre com caráter educativo

Com a chegada do verão e aumento do movimento nas praias do Recife, a Vigilância Sanitária (Visa) da cidade realizou uma ação em Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, neste domingo (8), com caráter educativo, a fim de evitar a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos vendidos nas praias, tanto pelos ambulantes quanto nos quiosques, para garantir que as comidas estejam em condições adequadas para o consumo, evitando surtos de doenças.

Além do trabalho dos profissionais da Secretaria de Saúde (Sesau), a ação conta com a parceria de fiscais da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) e da Polícia Militar de Pernambuco.

“Estamos fazendo as orientações sanitárias e, se necessário, fazemos a apreensão de produtos que não estão em boas condições. Neste final de semana, não tivemos nenhuma apreensão de produtos no Recife”, comenta a gerente da Vigilância Sanitária, Márcia Campos.



Uma das principais orientações da Vigilância Sanitária diz respeito à temperatura dos alimentos e a forma correta de acondicionamento dos mesmos, para protegê-los de poeira, saliva e insetos. “Nós vemos as condições dos produtos, como gelo, armazenamento de comidas, validade, e a questão dos equipamentos também, se estão em bom estado para colocar os alimentos. Basicamente são essas são algumas das principais condições que a gente vê”, pontua a gerente. Outra recomendação é de que os comerciantes utilizem roupas limpas, de preferência de cor clara, e mantenham o cabelo protegido com touca, lenço ou boné.

Além disso, o gelo deve conter selo sanitário e os molhos, ketchups e maioneses devem ser oferecidos obrigatoriamente em sachês; embutidos, carnes, espetinhos e queijo coalho, precisam ser mantidos sob refrigeração e apresentar o registro do órgão competente. As frutas e verduras devem ser higienizadas previamente com água tratada e levadas já cortadas, armazenadas em recipientes limpos e com tampas. Materiais de vidro também não devem ser utilizados.

Muito procurados nas praias, os caldinhos devem ser mantidos em garrafas térmicas e os ingredientes (ovo de codorna, milho, ervilha etc) devem ficar em reservatórios de plásticos com tampa, não reutilizáveis, sob refrigeração ou gelo. A mesma orientação vale para os sanduíches, sendo ideal que estejam bem acondicionados para preservar os ingredientes. Os camarões devem ser vendidos em caixas térmicas, evitando exposição ao sol. Quem for comprar ostras, por se tratar de um produto altamente perecível e que absorve tudo que tem na água para se alimentar, é importante que o consumidor saiba a origem do molusco e observe se estão bem acondicionadas, em caixas térmicas fechadas e com gelo.

Praias lotadas

A ida de mais banhistas para a praia foi comemorada pelos comerciantes do local que trabalham diariamente na beira do mar. Para Rejane Araújo, vendedora da praia de Boa Viagem, a expectativa é de que o ano de 2023 traga um bom movimento neste pós-pandemia. “A gente espera que esse verão seja bem melhor do que os outros. A primeira semana do ano foi boa. A gente saiu de uma pandemia, ano passado tivemos um inverno prolongado, então esse ano, se Deus quiser, vai ser tudo melhor. Pelo menos está começando melhor o movimento por aqui”, comenta.

Para o educador físico José Soares, de 31 anos, o calor da cidade só combina com uma boa praia aos finais de semana. “Essa é a melhor época do ano. Estou aqui aproveitando esse calor, na tranquilidade, com minha família. Não tem coisa melhor que uma boa praia”, disse.

