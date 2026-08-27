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Mobilidade Recife vira laboratório de segurança viária da 99 a partir de dados compartilhados com poder público Plataforma ampliou a parceria com a PCR e a CTTU, oferecendo dados sensíveis para orientar implantação de políticas públicas

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A capital pernambucana se tornou uma das principais cidades-piloto em estratégia de segurança viária da 99. Os detalhes foram divulgados durante o evento “Caminhos 99: Juntos por Mais Segurança”, realizado nesta quinta-feira (27), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

No encontro, que reuniu motoristas de aplicativo da categoria motocicleta, a empresa detalhou a parceria com a prefeitura do Recife e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) que reúne compartilhamento de dados, capacitação de motociclistas, apoio à mobilidade de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e um centro de apoio para motoristas parceiros inaugurado em Santana, na Zona Norte do Recife.

Segurança

Segundo a gerente sênior de Prevenção e Percepção em Segurança da 99, Maria Marcolan, a proposta é transformar informações geradas pelas corridas em ações concretas para reduzir sinistros de trânsito.

“Quando a gente fala de segurança, não é uma funcionalidade isolada. A gente está falando de olhar para o ecossistema como um todo e para a jornada inteira”, afirmou.

Maria Marcolan, gerente sênior de Prevenção e Percepção em Segurança da 99. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Um dos principais projetos é o compartilhamento de dados, feito de forma anônima, com a CTTU. A plataforma identifica, por meio da telemetria das viagens, os pontos da cidade com maior concentração de excesso de velocidade, frenagens bruscas e sinistros, formando um mapa de calor que auxilia o planejamento de intervenções viárias pela gestão pública.

Outra iniciativa da parceria é a realização de formações mensais em segurança viária, desenvolvidas desde 2024 com o apoio do Centro de Treinamento da Honda. Os encontros combinam aulas teóricas e práticas sobre direção defensiva e comportamento seguro no trânsito.

A iniciativa dialoga com o Relatório de Direção, ferramenta da 99 que utiliza os sensores do celular dos motoristas por app para avaliar acelerações, curvas, mudanças de faixa e velocidade durante as corridas. De acordo com a empresa, os alertas educativos emitidos pelo aplicativo são capazes de reduzir em até 40% a velocidade dos condutores em trechos críticos.

Maria destacou que o algoritmo de segurança é um ecossistema integrado, presente antes, durante e depois de cada viagem. De acordo com ela, a plataforma reúne mais de 50 ferramentas de proteção e registra 99,9997% das corridas concluídas em segurança.

“A segurança é um compromisso inegociável e precisa estar presente em todos os momentos da jornada”, reforçou Marcolan.

Parceria

Além da tecnologia de dados, a empresa investiu em infraestrutura para quem trabalha diariamente nas ruas. No mês de março, foi instalado um Ponto de Apoio para motoristas da 99 no bairro de Santana, na Zona Norte do Recife.

O espaço funciona diariamente, das 10h às 22h, oferecendo banheiro, água, micro-ondas, tomadas para recarga de celulares, área de descanso e estacionamento gratuito para motos e carros.

“Foi uma parceria com a prefeitura do Recife em um espaço pensado justamente para que motoristas e entregadores tenham cada vez mais comodidade, trazendo infraestrutura para toda a jornada de vocês”, celebrou Maria.

O modelo já existe em cidades como Goiânia e Rio de Janeiro e deve ser expandido para outras capitais.

A parceria também alcança a saúde pública, com a disponibilização de vouchers, no valor de R$ 30, para o retorno de pacientes atendidos na rede pública municipal. A ação contempla especialidades como pediatria, ginecologia e oftalmologia.

O objetivo é reduzir faltas em consultas motivadas pela dificuldade de deslocamento.

Mulheres

Pensando na segurança das mulheres, a empresa aprimorou ferramentas de inteligência artificial que atuam tanto na proteção de passageiras quanto na autonomia de motoristas parceiras.

Um dos sistemas, chamado Píter, identifica corridas potencialmente mais sensíveis, como viagens noturnas com origem em bares e casas de shows, e prioriza o pareamento com motoristas mais bem avaliados no momento.

“Eu posso estar alcoolizada, posso estar cansada. Então sou uma pessoa que vai estar numa situação possivelmente de risco. Nessa corrida, a 99 não vai me parear com qualquer pessoa: ela vai priorizar os motoristas mais bem avaliados”, explicou a gestora.

O modelo atua em conjunto com outro sistema, o Rina, responsável pelo envio de mensagens preventivas durante essas viagens, reforçando orientações de segurança para passageiras.

Já para as condutoras, o modo 99 Mulher recebeu uma atualização importante. Antes restrita à opção de aceitar apenas passageiras, a ferramenta agora permite que motoristas mulheres filtrem passageiros homens conforme a nota e o histórico de utilização da plataforma.

“A gente sabe que receber apenas mulheres impacta a demanda e os ganhos. Por isso lançamos uma funcionalidade que permite filtrar passageiros homens em função da nota e da quantidade de corridas, trazendo mais liberdade de escolha”, detalhou Marcolan.

Além dessas ferramentas, todas as usuárias têm acesso ao código de verificação de embarque, gravação de áudio, compartilhamento de rota com contatos de confiança e botão de emergência integrado às autoridades nos estados conveniados.

Ainda com relação à segurança dos passageiros, o gerente sênior de Segurança Global e Gerenciamento de Crises da 99, Igor Zuppo, explicou que a empresa diferencia ocorrências comuns de incidentes urgentes e críticos, permitindo respostas especializadas conforme a gravidade.

Os casos urgentes recebem atendimento imediato por equipes disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Já os incidentes críticos são acompanhados por um núcleo especializado que conduz investigações, coordena ações externas e mantém contato com os envolvidos por pelo menos uma semana.

“Trabalhamos incansavelmente para que nada aconteça, mas também estamos preparados para agir quando acontece”, ressaltou Zuppo.

Igor Zuppo, gerente sênior de Segurança Global e Gerenciamento de Crises da 99. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A principal novidade anunciada foi o Suporte em Tempo Real, tecnologia que combina telemetria, inteligência artificial e atendimento humano para detectar possíveis acidentes enquanto a corrida ainda está em andamento.

O sistema monitora velocidade, desvios de rota, paradas inesperadas e outros comportamentos da viagem. Quando identifica um gatilho de risco, um analista assume imediatamente o caso para verificar se motorista e passageiro estão bem e, se necessário, acionar ambulância, seguro ou outros serviços de emergência.

De acordo com Zuppo, a plataforma já consegue estabelecer contato com usuários em menos de 15 minutos após a detecção de um possível acidente.

“Não é mais necessário esperar o parceiro abrir um chamado depois da ocorrência. O suporte começa no momento em que identificamos o incidente”, explicou.

Motoristas de aplicativo participaram do evento promovido pela 99 no Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Relatório de Direção

Outro destaque do evento foi o Relatório de Direção, tecnologia proprietária desenvolvida em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia. Utilizando os sensores do próprio celular, o sistema avalia acelerações, freadas, curvas, mudanças de faixa e excesso de velocidade, atribuindo uma nota ao motociclista e oferecendo orientações educativas.

O aplicativo também emite alertas sonoros e visuais quando a velocidade ultrapassa 20% do limite permitido e envia notificações entre 200 e 400 metros antes de escolas, cruzamentos e trechos com alta incidência de acidentes. Segundo a empresa, esses avisos reduziram em até 40% a velocidade dos condutores nos locais monitorados.

Recife

Os dados divulgados mostram que a estratégia educativa tem produzido resultados expressivos. Em nível nacional, 47% dos motociclistas que receberam alerta por nota inferior a 60 conseguiram melhorar o desempenho e evitar suspensão da conta. Entre os que chegaram a ser suspensos, 85% não reincidiram.

No Recife, o desempenho foi superior: 56% evitaram a primeira restrição após o período de orientação e 90% dos suspensos deixaram de sofrer uma segunda penalidade.

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