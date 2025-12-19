A- A+

VÔLEI Recife Vôlei recebe o São Caetano em duelo desta sexta pela Superliga B Equipe volta a jogar no Sport, às 19h30, e busca sequência na competição com apoio da torcida

O Recife Vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (19), a partir das 19h30, para enfrentar o São Caetano, no ginásio do Sport Club do Recife, em mais um compromisso pela Superliga B feminina.

A partida marca o retorno da equipe ao caldeirão da Ilha do Retiro após a vitória por três sets a zero sobre o Asa Alumínio na última rodada em casa.

A semana de preparação foi conduzida com foco na manutenção do sistema de jogo e na correção de detalhes observados nas partidas iniciais da competição.

A comissão técnica trabalha para dar continuidade ao processo de evolução apresentado na rodada anterior, mantendo equilíbrio entre organização defensiva e eficiência ofensiva.

O confronto diante do São Caetano será o terceiro compromisso do Recife Vôlei na Superliga B e representa mais uma oportunidade de consolidação da equipe dentro da competição. Jogar novamente no Sport é visto como fator relevante, diante do ambiente criado pela torcida no último jogo.

"A presença do público cria ritmo e influencia diretamente o andamento da partida. Jogar no Sport, com a torcida próxima, contribui para o desenvolvimento do nosso jogo", afirma a comissão técnica.

A partida desta sexta-feira também pode marcar a estreia da central Thainá e da ponteira Laryssa, reforços anunciados pelo clube para a sequência da Superliga B. As atletas já acompanham o grupo e participaram da preparação ao longo da semana.

Recife Vôlei e São Caetano se enfrentam nesta sexta, às 19h30, no ginásio do Sport Club do Recife, em mais um capítulo da campanha na Superliga B.

