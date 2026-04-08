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CHUVAS Recife volta ao estágio de mobilização após diminuição das chuvas, diz COP Com renovação do aviso, as atividades não essenciais da prefeitura e aulas presenciais seguem normalmente

Um dia após as fortes chuvas que atingiram diversas partes de Pernambuco, a cidade do Recife voltou ao estágio de mobilização, na manhã desta quarta-feira (8), depois de atualização do boletim do Centro de Operações do Recife (COP).

De acordo com a pasta, essa atualização aconteceu por conta da "diminuição das chuvas". "No momento não existe impacto significativo na rotina da cidade, mas seguimos de prontidão e monitorando a cidade", informou o COP.

Com isso, as atividades não essenciais da prefeitura e aulas presenciais seguem normalmente.

O COP alerta ainda que "o estágio pode mudar a qualquer momento, conforme o clima e as ocorrências". Por isso, é importante que a população se atente e, "em caso de chuva acumulada, fique atento aos novos alertas do COP e siga as orientações da Defesa Civil".

Alerta da Apac segue em vigor

A atualização do estágio chega um dia após a capital pernambucana sofrer com as fortes chuvas. Na terça-feira (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho, válido ainda para a manhã desta quarta-feira na Mata Norte, Mata Sul e Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ainda assim, houve, de fato, uma redução da chuva em todo o estado da terça para a quarta. Nas últimas 24h, o Recife registrou um acumulado de 21,4 mm. Para efeito de comparação, quando o alerta vermelho da Apac foi emitido, a cidade havia alcançado um volume superior a 70 mm, também em 24h, o que resultou em alagamentos, congestionamentos e muito transtorno e riscos para a população.



Os dados são da plataforma de monitoramento da Apac, e foram acessados às 6h40 desta quarta.

Previsão para Pernambuco

Em publicação nas redes sociais, a Apac também informou que, para esta quarta (8), as precipitações com maior intensidade - de moderada a forte - devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul do estado.

Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:

Quarta-feira (8/4)

Região Metropolitana do Recife: Moderada a forte

Mata Sul: Moderada a forte

Mata Norte: Moderada a forte

Agreste: Moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca a moderada

Quinta-feira (9/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca a moderada

Sexta-feira (10/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca.

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