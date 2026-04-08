Recife volta ao estágio de mobilização após diminuição das chuvas, diz COP
Com renovação do aviso, as atividades não essenciais da prefeitura e aulas presenciais seguem normalmente
Um dia após as fortes chuvas que atingiram diversas partes de Pernambuco, a cidade do Recife voltou ao estágio de mobilização, na manhã desta quarta-feira (8), depois de atualização do boletim do Centro de Operações do Recife (COP).
De acordo com a pasta, essa atualização aconteceu por conta da "diminuição das chuvas". "No momento não existe impacto significativo na rotina da cidade, mas seguimos de prontidão e monitorando a cidade", informou o COP.
Com isso, as atividades não essenciais da prefeitura e aulas presenciais seguem normalmente.
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O COP alerta ainda que "o estágio pode mudar a qualquer momento, conforme o clima e as ocorrências". Por isso, é importante que a população se atente e, "em caso de chuva acumulada, fique atento aos novos alertas do COP e siga as orientações da Defesa Civil".
Alerta da Apac segue em vigor
A atualização do estágio chega um dia após a capital pernambucana sofrer com as fortes chuvas. Na terça-feira (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho, válido ainda para a manhã desta quarta-feira na Mata Norte, Mata Sul e Região Metropolitana do Recife (RMR).
Ainda assim, houve, de fato, uma redução da chuva em todo o estado da terça para a quarta. Nas últimas 24h, o Recife registrou um acumulado de 21,4 mm. Para efeito de comparação, quando o alerta vermelho da Apac foi emitido, a cidade havia alcançado um volume superior a 70 mm, também em 24h, o que resultou em alagamentos, congestionamentos e muito transtorno e riscos para a população.
Os dados são da plataforma de monitoramento da Apac, e foram acessados às 6h40 desta quarta.
Previsão para Pernambuco
Em publicação nas redes sociais, a Apac também informou que, para esta quarta (8), as precipitações com maior intensidade - de moderada a forte - devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul do estado.
Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Quarta-feira (8/4)
Região Metropolitana do Recife: Moderada a forte
Mata Sul: Moderada a forte
Mata Norte: Moderada a forte
Agreste: Moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca a moderada
Quinta-feira (9/4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca a moderada
Sexta-feira (10/4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca.