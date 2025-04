Escolas da rede municipal do Recife vão oferecer exames e óculos a alunos e profissionais

Isadora dos Santos tem 11 anos e é aluna da Escola Municipal Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, área central do Recife. Diz já ter feito exame oftalmológico, mas nem lembra quando, nem onde.

Na manhã desta quinta-feira (10), ela se submeteu a triagem que a partir de hoje começa a ser realizada nas unidades de ensino da rede municipal da cidade.

A estudante do sexto ano é uma das 10 mil pessoas que devem ser contempladas em 2025 com o Programa Visão Recife.

A iniciativa inclui consultas, exames e os óculos de grau para alunos e profissionais da rede, da pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O investimento previsto é de R$ 1,2 milhão para este ano.

A triagem é feita na escola, e os “pacientes”, encaminhados à Fundação Altino Ventura (FAV) ou à Prontoclínica Oftalmológica (PCO), que terão capacidade de atender 40 pessoas, diariamente, a partir do dia 28 de abril.

“O programa é muito especial. Faz uma integração da saúde com educação”, destaca ou o prefeito do Recife, João Campos, que participou do lançamento do programa. “A ação será permanente”, garantiu.