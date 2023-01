A- A+

Polícia Recifense condenado por homicídio e tráfico de drogas é preso em Portugal pela Interpol Homem é acusado de ter matado um homem nas proximidades do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife, em 1º de março de 2018

Um traficante natural do Recife foi preso pela Interpol em Portugal. Condenado pela Justiça por homicídio e tráfico de drogas, o homem de 27 anos foi encontrado no país europeu no dia 4 de janeiro - a prisão foi divulgada nesta quarta-feira (11) pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a PF, o homem é acusado de ter matado um homem nas proximidades do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife, em 1º de março de 2018. Ele estava acompanhado de outros criminosos e foi o responsável por dirigr o veículo no dia. A PF diz que os autores do crime obrigaram a vítima a entrar no carro e ir até o local da execução.

"Após o assassinato, esconderam o cadáver jogando-o no rio, sendo o corpo encontrado três dias depois em estado avançado de decomposição", detalhou a PF, acrescentando que a motivação para o crime, segundo os criminosos, seria em virtude de um roubo de 19 quilos de skunk, além da quantia de R$ 10 mil, que estavam guardados pelo traficante recifense.

O recifense teve sua condenação e decretação de sua prisão preventiva feitas no dia 4 de setembro de 2018, quando foi sentenciado por homicídio, cuja pena foi de 20 anos de reclusão.

Após recursos dentro do processo, a manutenção definitiva pela prisão preventiva foi decretada no dia 31 de agosto de 2021 pela 4ª Vara do Tribunal do Júri de Pernambuco. Desde então, homem estava foragido do país e seu nome foi colocado na difusão Vermelha por solicitação da justiça pernambucana - a partir daí passou a ser procurado nos 190 países que compõe a Organização Internacional de Polícia Criminal – OIPC.

A Polícia Federal comunicou a prisão do traficante à Justiça Pernambucana. Ele deverá ser extraditado de Portugal para o Recife, o que ocorrerá após julgamento e autorização do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, a mais alta corte do País.

Caso seja autorizada a extradição, após as formalidades legais, policiais federais do Recife irão até Portugal para conduzir o preso até a capital pernambucana, levando para o presídio local onde ficará à disposição da Justiça pernambucana.

Veja também

espaço Cápsula Soyuz volta à Terra sem tripulação, diz agência espacial russa