Recifense cria boneca gigante para filha, e fantasia faz sucesso em desfile na Alemanha

O Carnaval de Munique, na Alemanha, ganhou uma personagem para lá de pernambucana. Uma boneca gigante, inspirada no símbolo da festa de Olinda, foi idealizada por uma recifense que vive há 15 anos no país.

Amante dos festejos carnavalescos e da cultura nordestina, a educadora e influenciadora digital Rosa Filipovic resolveu criar a boneca para a filha de 12 anos acompanhar um desfile na cidade alemã onde mora, no último domingo (8).

"As pessoas vão às ruas e ficam e em pé na calçada acompanhado a passagem de pequenos carros alegóricos, pequenos tratores, com pessoas fantasiadas, dançando, jogando doces", explica a brasileira.

Rosa conta que o desejo de criar a fantasia surgiu após visitar o Museu dos Bonecos de Olinda, em 2024, junto com familiares alemães. Na ocasião, eles chegaram a "experimentar" um boneco e ficaram encantados com a experiência.

"Mais do que brasileira, eu queria fazer uma coisa bem nordestina, porque eu gosto muito que as pessoas, principalmente os brasileiros que vivem na Alemanha, saibam que a minha família, que os meus filhos são descendentes de nordestino", ressaltou Rosa.

A família começou a pesquisar como criar o próprio boneco e não encontrou referências na internet. "Não tem nenhum vídeo, não tem nada ensinando o passo a passo para fazer um boneco de Olinda. A gente começou tudo do zero mesmo, sabendo que precisava ser o mais leve possível", destacou Rosa.

A confecção ficou por conta do marido alemão, Fabian Filipovic, e durou três dias. O molde da cabeça foi feito com espuma e gesso. Lã foi usada para criar longos cabelos, e tintas detalharam o rosto da boneca. A estrutura do corpo foi feita com canos plásticos.

"A cabeça foi o mais difícil por causa da espuma. A gente teve que fazer várias camadas, botar gesso, o cabelo também demorou muito. Eu colei a bandeira do Brasil na frente e uma canga com a bandeira de Pernambuco na parte de trás. Ficou melhor do que a gente pensava", explicou a recifense.

Sucesso nas ruas

Ao sair nas ruas carregada pela filha Sophia, a boneca gigante foi sucesso. "As pessoas ficaram pedindo para tirar foto com Sophia, fizeram vídeos. Ela ficou se sentindo tão importante que não quis fazer pausa da fantasia", lembrou.

Rosa contou que escreveu em português uma placa com o nome Boneco de Olinda e colocou na fantasia criada. "Todas as vezes que as pessoas vinham tirar foto, a primeira pergunta era: 'Que legal, é do Brasil? O que significa boneco de Olinda?'. Minha filha explicava que era da terra natal da mãe", afirmou a pernambucana.

Diante do sucesso, a brasileira relatou que os dois outros filhos, de sete e quatro anos, também se animaram e, agora, desejam ter seus próprios bonecos gigantes.

"A gente tá querendo fazer ano que vem. A minha filha do meio já disse: 'Ó, mãe, eu quero a boneca do cabeção ou a La Ursa'. Eu também colocaria uma La Ursa porque gosto de bagunça", brincou Rosa.

Além de assistir, a família deseja participar efetivamente do desfile em Munique. "O meu desejo é juntar outros brasileiros para criarmos as próximas figuras para o ano que vem", relatou a pernambucana.

A influenciadora, que possui um canal no YouTube onde relata suas vivências na Alemanha, destaca que a criação da boneca favoreceu o envolvimento da família com a cultura nordestina e com a comunidade brasileira no país.

"Fabian quer criar com os outros brasileiros, ensinar para eles e trocar ideias de como melhorar. A gente fez bem amador, mas ano que vem vamos melhorar", afirmou a recifense.

