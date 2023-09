A- A+

TECNOLOGIA E GAMES Recifense é CEO de plataforma que ajuda a impulsionar tecnologias para deficientes físicos Cofundador do Hefesto, Arthur Ximenes trabalha ajudando a colocar produtos no mercado global

A tecnologia pode ser aliada no dia a dia das pessoas de diversas formas. Seja com automações domésticas, como as luzes que acendem por comando de voz, ou até mesmo indicando o caminho mais curto para um local, como em aplicativos de mapas. Porém, muito além dos pequenos auxílios diários, algumas ideias podem ser de fundamental importância para quem sofre com deficiências motoras, visuais ou possui alguma condição intelectual. É em busca dessas soluções tecnológicas, que melhoraram a vida de pessoas com deficiência, que está o recifense Arthur Ximenes, co-criador do site Hefesto.

A plataforma é uma startup especializada em buscar tecnologias inovadoras para pessoas com deficiência e foi fundada na Europa por Arthur, mestre em Direito, e Gustavo Kelsch, gerente de desenvolvimento de negócios. Os dois empresários uniram o desejo de empreender com o de mudar a vida das pessoas e fundaram o Hefesto, cujo nome faz referência ao deus grego da metalurgia ou, em uma leitura mais atual, da tecnologia.

"Não importa a deficiência e não importa onde o produto esteja. O nosso negócio é procurar as tecnologias inovadoras. Não é só uma cadeira de rodas, mas uma cadeira que tenha um potencial absurdo", explica Arthur. Ao encontrar esses produtos com potencial de mercado, o mestre em Direito e seu sócio trabalham para desenvolvê-los e inseri-los no varejo da União Europeia.

O início

Um dos produtos vendidos no site Hefesto é a cadeira de rodas off-road. Foto: Cortesia

Natural do Recife, mas vivendo há oito anos em Paris, na França, Arthur Ximenes nasceu com uma condição chamada mielomeningocele, que consiste em uma malformação congênita na coluna vertebral do feto, que ocorre no início da gravidez. Dessa forma, os ossos da coluna do bebê não se desenvolvem adequadamente, causando problemas motores. Por conta disso, seu olhar sempre foi direcionado a buscar melhorias que pudessem agregar na vida de pessoas que enfrentavam dificuldades similares às dele.

Ao se frustrar com um mestrado que cursou na capital francesa, o CEO da Hefesto decidiu colocar seu negócio para frente com o sócio, mas a ideia inicial era bem diferente da proposta aplicada hoje em dia.

"A ideia original era fazer um marketplace, tanto que o nome original primeiro era hefesto.app, para que as pessoas que tivessem produtos novos e semi-novos pudessem vender na plataforma. Quando estava prestes a ser lançado, em 2020, veio o que você sabe e eu pensei, 'Como é que eu vou montar um Marketplace de nicho e sobreviver nesse mercado, no meio da pandemia?'", conta Ximenes.

Foi então que, navegando em uma rede social de trabalho, que Ximenes descobriu Lysa, um robô cão-guia, criado por brasileiros para ajudar pessoas com deficiência visual. Vendido na plataforma, o robô foi o pontapé inicial para que o site se transformasse de marketplace para e-commerce. Desde então, já são quatro produtos comercializados no site e disponibilizados para vários países. A intenção dos sócios é aumentar o catálogo para 16 até o fim deste ano.

"A gente tem que ter confiança no produto [para por no site]. Às vezes, o fabricante nos envia o modelo para que a gente teste. Temos que levar em consideração que a realidade de um país é diferente do outro", conta Arthur. "Temos parceiros que estão há 2 anos de mercado e até 30 anos de mercado", diz.

Atualmente, o Hefesto possui esses quatro produtos: uma cadeira de rodas off-road - feita para andar em todos os tipos de terreno -, um mouse que funciona com o movimento da cabeça, lousa de composição musical - para pessoas com deficiência intelectual - e a Lysa. Quem quiser entrar em contato pode fazê-lo preenchendo o formulário presente no próprio site.

Reconhecimento

Com a empreitada, este ano, Arthur Ximenes foi eleito pelo site Europa Business News como o melhor CEO da França em 2023 na categoria inovação tecnológica para pessoas com deficiência. A cerimônia de premiação acontece no dia 12 de outubro.

Segundo o CEO, o site recebe cerca de 30 mil visitas por dia. Atualmente, vende produtos para pessoas que moram no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, França e Alemanha, com planos de chegar até a Coreia do Sul ainda este ano.

