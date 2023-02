Recifense é preso em Portugal por morte de duas pessoas em atropelamento na Zona Norte do Recife

A- A+

Foi preso em Portugal o recifense Carlos Eduardo da Silva, de 40 anos, condenado pela morte de duas pessoas ao dirigir embriagado e na contramão pela avenida Beberibe, na Zona Norte do Recife. O crime aconteceu em 16 de janeiro de 2011.

O homem dirigia uma caminhonete Mitsubishi, em alta velocidade, na contramão, e colidiu com uma motocicleta e um veículo, atropelando três pessoas. Duas delas morreram. Na época, o motorista apresentava sinais de embriaguez.



De acordo com a Polícia Federal em Pernambuco, em agosto de 2014, o Carlos foi condenado a mais de 25 anos de prisão. Somente em agosto de 2022, após recursos no processo, houve o decreto de prisão preventiva, mas o suspeito estava fora do Brasil, sendo considerado foragido.

No mesmo mês, o nome do suspeito foi colocado na lista da difusão Vermelha, por solicitação da justiça pernambucana. A partir daí, o homem passou a ser procurado nos 190 países que compõe a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Carlos Eduardo foi preso em Portugal, no último dia 2 de fevereiro, e aguarda extradição para o Recife. Após autorizada, Policiais Federais farão a escolta do preso de volta ao Estado, onde ficará a disposição do 1º Tribunal do Júri da Capital.

