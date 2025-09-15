A- A+

Ciência Recifense vai abrir o 10º Fórum de Jovens Cientistas do Brics 2025, em Brasília Simony Cesar, CEO da startup pernambucana Super Nina, participa da abertura do evento nesta segunda-feira (15)

Pernambuco estará presente na décima edição do Fórum de Jovens Cientistas do Brics 2025, que tem início nesta segunda-feira (15), em Brasília.

Quem fará a apresentação de abertura do evento será a CEO da startup Super Nina, a recifense Simony Cesar, que enxerga o momento como um reconhecimento no seguimento da tecnologia social.

“Recebi o convite do Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer a mensagem de abertura do evento, como cientista que já foi indicada ao Prêmio de Jovem Inovador do Brics em 2018, após uma seleção da Academia Brasileira de Ciências pelo trabalho com a Super NINA - experiência que me levou até a África do Sul. Agora, retorno para dar as boas-vindas aos cientistas, pesquisadores e jovens cientistas do Brics em 2025”, iniciou a cientista recifense.

A Super Nina oferece tecnologia e inteligência de dados que pode ser integrada a diversos aplicativos para padronizar, centralizar e rastrear denúncias de assédio e violência na mobilidade urbana.

“É extremamente gratificante e inédito participar duas vezes de um evento dessa grandiosidade. Vindo da periferia, fruto de políticas públicas de inclusão social, consegui chegar até aqui com muito estudo, dedicação e trabalho. Isso representa também um bom case para o Brasil mostrar nesta reunião: os resultados concretos dos investimentos internos em educação, ciência e tecnologia.”

O evento é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos Avançados (NIAS) e reúne palestrantes e especialistas para discutir temas específicos e da atualidade com base na inteligência artificial e tecnologias sociais.

“Estou muito feliz, é o reconhecimento da minha trajetória, e espero aprender ainda mais, especialmente nos painéis sobre inteligência artificial e tecnologias sociais, que são justamente o coração do que fazemos na Super Nina: usar a inovação para transformar realidades”, completou Simony.

A programação vai até a quarta-feira (17). O Fórum ocorre todos os anos no país que ocupa a presidência rotativa do bloco, reunindo jovens cientistas de todos os países que integram o bloco.

Na ocasião, ainda será entregue o 8° Prêmio Jovem Inovador Brics (BricsYoung innovator Prize – BYP) durante o fórum.

Com informações da assessoria.

