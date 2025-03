A- A+

BRASIL Reciprocidade e diálogo devem nortear a relação entre países, diz Lula, no X Em comunicado na quarta-feira (12) o governo considerou "injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a "reciprocidade" e o "diálogo" devem ser o norte da relação entre os países e repetiu o slogan "O Brasil é dos brasileiros", da Secretaria de Comunicação da Presidência, em postagem na rede social X, nesta quinta-feira (13)

.

"Reciprocidade e diálogo são princípios que devem nortear a relação entre países. O Brasil é, e vai continuar sendo, dos brasileiros", escreveu. A frase é publicada após ter entrado em vigor a medida adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre a importação do aço e do alumínio, o que afeta as exportações brasileiras.





Reciprocidade e diálogo são princípios que devem nortear a relação entre países. O Brasil é, e vai continuar sendo, dos brasileiros. — Lula (@LulaOficial) March 13, 2025

Em comunicado na quarta-feira (12) o governo considerou "injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos". A nota foi assinada de forma conjunta pelos ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



Veja também