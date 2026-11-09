REC'n'Play: oficina de referências culturais em jogos no Cesar School integra programação
Encontro acontece no primeiro dia do festival, na quarta-feira (11)
Da pesquisa cultural ao conceito de jogo, dialogando com recortes de design, games e experiências interativas nos vieses da arte, da cultura e da economia criativa, perfaz a oficina de referências culturais em jogos, dentro da programação do REC'n Play - festival que começa nesta quarta (11) no Bairro do Recife.
Marcada para o Cesar School, das 10h20 às 13h20, interessados podem realizar as inscrições, gratuitas, neste link.
A programacão da edição 2026 do REC'n Play - festival realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco - pode ser consultada aqui.
Leia também
• Rec'n'Play: Fabrício Carpinejar ministra palestra e fala sobre o livro "No Meu Tempo Eu Era Melhor"
• REC'n'Play 2026 reúne Caco Barcelos, Déia de Freitas e Fabrício Carpinejar na próxima semana
O Festival também conta com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Recife, Serpro e outros colaboradores.
SERVIÇO
REC'n Play: Oficina Referências Culturais em Jogos
Quando: quarta-feira (11), das 10h20 às 13h20
Onde: Cesar School
Inscrições gratuitas neste link
Informações: @recnplayfestival