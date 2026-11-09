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REC'N PLAY 2026

REC'n'Play: oficina de referências culturais em jogos no Cesar School integra programação

Encontro acontece no primeiro dia do festival, na quarta-feira (11)

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Oficina, gratuita, vai da pesquisa cultural ao conceito de jogosOficina, gratuita, vai da pesquisa cultural ao conceito de jogos - Foto: Canva/Divulgação

Da pesquisa cultural ao conceito de jogo, dialogando com recortes de design, games e experiências interativas nos vieses da arte, da cultura  e da economia criativa, perfaz a oficina de referências culturais em jogos, dentro da programação do REC'n Play - festival que começa nesta quarta (11) no Bairro do Recife.

Marcada para o Cesar School, das 10h20 às 13h20, interessados podem realizar as inscrições, gratuitas, neste link.

A programacão da edição 2026 do REC'n Play  - festival realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco - pode ser consultada aqui.

 

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O Festival também conta com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Recife, Serpro e outros colaboradores.

SERVIÇO
REC'n Play: Oficina Referências Culturais em Jogos 
Quando: quarta-feira (11), das 10h20 às 13h20
Onde: Cesar School 
Inscrições gratuitas neste link
Informações: @recnplayfestival

 

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