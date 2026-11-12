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REC'n'Play 2026 REC'n'Play 2026 debate soluções para mudanças climáticas em Pernambuco A roda de conversa realizada no César School, nesta quinta-feira (12), destacou a importância da tecnologia para ações ambientais

Em meio aos impactos causados pelo El Niño e discussões no mundo durante a COP 31, o REC'n'Play 2026 abriu espaço para o debate sobre meio ambiente e futuro dos espaços urbanos, no Cesar School.

Com o tema “O Futuro Climático Nasce Aqui: Pernambuco entre a vulnerabilidade e a liderança”, a roda de conversa conduzida pela gestora pública Juliana Serafim abordou como a cidade pode transformar vulnerabilidade em liderança.

A sócia da GF Capital Karla Godoy e a geógrafa Bruna Thamires participaram da conversa que debateu conceitos como adaptação, justiça climática, tecnologia e como atrair investimento que reduza e não aprofunde as desigualdades.

De acordo com Juliana Serafim, houve avanço no desenvolvimento de políticas públicas e financiamento para o combate às mudanças climáticas nos últimos anos.

Entretanto, ainda há dificuldade em transformar os projetos em ações concretas.

“Minha leitura é que todo mundo sente as mudanças climáticas no dia a dia, principalmente no Recife. O desafio é como fazer as pessoas se sensibilizarem com essa causa, entendendo que somos parte da natureza. Se falta água, isso impacta no no dia a dia, no próprio corpo e saúde. O que falta é a mobilização social e a gente precisa que as pessoas se conectem com esse tema”, afirmou.

Papel de Pernambuco

A pesquisadora pontua que Pernambuco, de uma forma geral, sofre com altos índices de vulnerabilidade social.

A solução passa pela adoção de tecnologia para desenvolver projetos sólidos.

“Temos dados e políticas, falta executar. A gente precisa da tecnologia e inovação no processo de mudanças climáticas. Pernambuco e Recife podem ser a vanguarda para fazer isso acontecer. Temos conhecimento, capital, gente e somos desenrolados”, completou Juliana Serafim.

Karla Godoy tem experiência de atuação na gestão pública. Ela foi secretária executiva de Desenvolvimento Sustentável do estado.

Durante a conversa, a especialista ressaltou o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática de Pernambuco (PEAR-PE). O projeto está em desenvolvimento e inclui detalhamentos sobre os desafios em cada região do estado.

“Pernambuco como um todo tem um território diversificado. Falar sobre o papel do estado é lembrar que Pernambuco sempre esteve na vanguarda das discussões sobre mudanças climáticas”.

Karla também citou a importância do debate sobre mudanças climáticas no REC’n’Play.

“Eu acho super importante estar falando sobre mudanças climáticas num evento de tecnologia. A gente não consegue falar de combate às mudanças climáticas sem dados presentes e eficientes para tomadas de decisão das políticas públicas”, disse.

Karla Godoy debateu as ações em Pernambuco. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Exemplo prático

O debate trouxe na prática exemplo de atuação no combate às mudanças climáticas.

A geógrafa Bruna Thamires, representante da startup Ih Alagou, que trabalha com o alerta sobre alagamentos nas cidades.

Atualmente, a empresa tem parceria com a Defesa Civil do estado e a Prefeitura de Olinda.

Geógrafa Bruna Thamires, integrante da startup Ih Alagou. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco.

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