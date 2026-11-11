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Palestra REC'n'Play 2026: Murilo Gun reflete sobre "Criatividade na era da IA", em palestra no Cais do Sertão Artista apresenta palestra nesta quarta (11), um dia antes da estreia do seu projeto musical "Gunzito", às 20h30, no palco principal do festival na Praça do Arsenal

O artista Murilo Gun participa da programação REC’n’Play, nesta quarta (11), com a palestra “Criatividade na era da IA”, usando os bastidores do Gunzito como exemplo de parceria entre inteligência humana e artificial.



“É uma palestra sobre criatividade e que vai contar os bastidores criativos da minha banda Gansito, que foi uma banda em que eu comecei a fazer as letras e a musicar usando a IA, e com as músicas em IA, convoquei e montei uma super banda de nove pessoas no palco, que vamos amanhã no Arsenal”, explica o artista.



Depois de estrear em São Paulo, “Gunzito”, projeto musical autoral do artista Murilo Gun, chega pela primeira vez ao Recife para o REC’n’Play. O show acontece na quinta (12), às 20h30, no palco principal do festival na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

Sobre o artista

Recifense, Murilo Gun começou a empreender na internet aos 16 anos, nos anos 1990, quando a web ainda era incipiente no Brasil. Empresário, tornou-se também um dos pioneiros do stand-up comedy no país e criou a Keep Learning School, plataforma que reuniu milhares de alunos em cursos sobre criatividade, inovação e aprendizagem.



Agora, amplia seu campo de experimentação e explora o território musical, utilizando a inteligência artificial como ferramenta de prototipagem e criação.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



“Gunzito”

Definido por ele como uma “big band filosófica-cômica”, a Gunzito transforma em música temas como humor, criatividade, tecnologia, comportamento e bem-estar, com reggae, pop, axé, rap, maracatu, brega, rock e forró. A direção musical é do maestro Hamilton de Oliveira, com supervisão artística de Márcio Ballas.

As canções foram prototipadas com ferramentas de inteligência artificial e testadas no site gunzito.com, onde as faixas já somam mais de 160 mil plays.

“É um case de colaboração humano máquina em que essa história que sempre falam de que a IA vai só tirar trabalho humano, não, eu tô criando trabalho humano com a IA. Graças a ela, tem agora um mundo de humano trabalhando nesse projeto no palco e fora do palco. Tem 16 pessoas chegando de avião hoje, todo mundo trabalhando, profissionais trabalhando graças a IA. Então é uma nova narrativa possível do que pode ser feito”, avalia Murilo.



No Recife, o artista leva uma novidade: a primeira apresentação na cidade de ‘Pernambuco Pensa Grande’, que brinca com a mania pernambucana de achar que tudo aqui é o maior, o primeiro, o melhor.

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