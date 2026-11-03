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Rec'n'play 2026 REC'n'Play 2026: MV promove debates sobre inteligência artificial e saúde mental Palestras serão realizadas na sexta-feira (13) e estão com inscrições abertas

A MV será responsável por promover dois painéis sobre impactos da inteligência artificial na saúde e no ambiente de trabalho, durante o REC'n'Play 2026, que acontece entre os dias 11 e 14 de novembro, no Bairro do Recife. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através deste link.

Um dos encontros abordará o uso da IA na medicina preditiva, com foco na capacidade dos algoritmos de identificar riscos e antecipar diagnósticos antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas. O debate intitulado "E se a IA soubesse que você está doente antes de você?" contará com Emerson Zarour, diretor da Unidade Global Health da MV, e Kléber Araújo, CMIO da empresa.

"O poder da inteligência artificial na saúde é nos dar a capacidade de enxergar o que ainda não aconteceu. Algoritmos preditivos hoje cruzam um volume massivo de dados para antecipar diagnósticos e salvar vidas de forma quase silenciosa", destaca Zarour.

"Além de questões tecnológicas, durante o evento vamos debater os limites éticos dessa evolução e como manter o cuidado humano no centro quando as máquinas começam a enxergar padrões invisíveis, apontando riscos que poderiam passar despercebidos", prossegue.

O segundo painel discutirá os efeitos da aceleração digital sobre a saúde mental dos profissionais de tecnologia, incluindo questões como segurança psicológica, engajamento e pertencimento. A conversa será mediada por Elaine Monteiro, diretora corporativa de Gente e Gestão da MV, e terá a participação de Luciano Meira, da CESAR School, e Virgínia Heimann, da NTT Data.

"Enquanto o mundo corre para ensinar as máquinas, é importante focar no cuidado mental também. A tecnologia deve atuar como uma ferramenta de apoio. Nosso objetivo é discutir como manter o engajamento e o pertencimento em um mercado em constante mudança", afirma Elaine.

Confira a programação

Painel 1: O lado humano da inovação: saúde mental, comportamento e futuro do trabalho com IA

Data: sexta-feira (13)

Horário: 10h

Local: Moinho Recife – Auditório

Painel 2: E se a IA soubesse que você está doente antes de você?

Data: sexta-feira (13)

Horário: 16h40

Local: Accenture Innovation Center – Auditório

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