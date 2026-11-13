REC'n'Play 2026 promove aulões gratuitos do Enem e do SSA 1 para estudantes neste sábado (14)
Atividades ocorrem neste sábado (14) em dois espaços do Bairro do Recife durante o festival gratuito
O REC'n'Play, festival gratuito de inovação e tecnologia no Bairro do Recife, também será uma oportunidade para os estudantes que estão se preparando para processos seletivos de ingresso no ensino superior.
Os alunos terão a oportunidade de revisar conteúdos importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na véspera do segundo dia de provas, e o Sistema Seriado de Avaliação 1 da Universidade de Pernambuco (SSA 1/UPE) durante os aulões gratuitos que serão promovidos pelo evento neste sábado (14).
A programação contará com duas atividades realizadas em espaços distintos: o Aulão Enem, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, e o Aulão SSA 1, na Arena Pernambuco de Negócios, que fica no auditório do NERD.
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Para participar, os interessados devem se inscrever no REC'n'Play por meio do link.
Para o professor e idealizador dos aulões Arnaldo Mendonça, a oportunidade será interessante para quem está se preparando para fazer os vestibulares.
"Vai ser uma equipe altamente selecionada de professores com muita experiência e vivência em vestibulares. Aulas muito diferentes, com interação dos professores entre si e com os alunos para não ficar uma aula monótona. Vai ser uma verdadeira festa do conhecimento, ninguém deve ficar de fora", comentou.
Com o tema "A gota que falta para a sua aprovação", o Aulão Enem focará na revisão de assuntos das matérias de Biologia, Química, Física e Matemática no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, das 13h às 16h.
Entre os professores confirmados estão Fernandinho Beltrão, André Luiz Ferreira Dantas de Melo, Phelippo Vanderlei, Tácio Maciel e Brennus César.
Já o aulão do SSA 1 contemplará todas as áreas do conhecimento com aulas em uma programação completa ao longo do dia, das 10h às 16h, com intervalo de 1 hora para almoço.
Pela manhã, os estudantes terão aulas de Linguagens, História, Biologia e Química. À tarde, a programação segue com Matemática, Física, Geografia e Filosofia.
Entre os professores e convidados estão Fernanda Bérgamo, Fernandinho Beltrão, Tomás Veras Bittencourt, Paulinha Carvalho, João Souza, Osvaldo Bruno Maraca, Alex Inácio, Maria Eduarda Gonçalves, Ricardo Jorge Leopoldino e Éber Barbosa.
A iniciativa será realizada em um período estratégico para os estudantes, já que o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que contempla as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, está marcado para o domingo (15), um dia após o aulão.
Já os candidatos ao SSA 1 da UPE farão as provas nos dias 6 e 13 de dezembro. A programação integra o eixo de educação do festival e reúne professores de diferentes disciplinas em encontros dedicados à revisão de conteúdos e à preparação para os exames.
A atividade contará ainda com intérprete de Libras e entrega de apostilas de materiais para os alunos.
De acordo com Arnaldo Mendonça, a recomendação é que os alunos cheguem mais cedo para garantir a vaga nos aulões.
"A única coisa que tem que fazer é chegar um pouquinho mais cedo no aulão, cerca de meia hora antes, porque a gente sabe que é muita gente querendo. Os estudantes, inclusive, vão receber material já no acesso. A apostila vai estar impressa e bonitinha para entregar na entrada dos auditórios. Quando encher, encheu", comentou o professor.
Além disso, os estudantes devem levar caneta, lápis, lanche e água para participar do momento.
Serviço
Aulão Enem REC'n'Play 2026
Data: 14 de novembro (sábado)
Horário: 13h às 16h
Local: Auditório É do Povo, no Cais do Sertão
Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Recife (PE)
Programação:
13h às 13h40 - Biologia
13h40 às 14h20 - Química
14h20 às 15h - Física
15h às 16h - Matemática
Aulão SSA 1 - UPE 2026
Data: 14 de novembro (sábado)
Horário: 10h às 13h e 14h às 16h
Local: Arena Pernambuco de Negócios - NERD Térreo - Auditório
Acesso por ordem de chegada
Acessibilidade: intérprete de Libras
Programação:
10h - Abertura
10h às 11h - Linguagens
11h às 11h40 - História
11h40 às 12h20 - Biologia
12h20 às 13h - Química
14h às 14h40 - Matemática
14h40 às 15h20 - Física
15h20 às 16h - Geografia e Filosofia
Como participar: inscrições no link