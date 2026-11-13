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Educação REC'n'Play 2026 promove aulões gratuitos do Enem e do SSA 1 para estudantes neste sábado (14) Atividades ocorrem neste sábado (14) em dois espaços do Bairro do Recife durante o festival gratuito

O REC'n'Play, festival gratuito de inovação e tecnologia no Bairro do Recife, também será uma oportunidade para os estudantes que estão se preparando para processos seletivos de ingresso no ensino superior.

Os alunos terão a oportunidade de revisar conteúdos importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na véspera do segundo dia de provas, e o Sistema Seriado de Avaliação 1 da Universidade de Pernambuco (SSA 1/UPE) durante os aulões gratuitos que serão promovidos pelo evento neste sábado (14).

A programação contará com duas atividades realizadas em espaços distintos: o Aulão Enem, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, e o Aulão SSA 1, na Arena Pernambuco de Negócios, que fica no auditório do NERD.

Para participar, os interessados devem se inscrever no REC'n'Play por meio do link.

Para o professor e idealizador dos aulões Arnaldo Mendonça, a oportunidade será interessante para quem está se preparando para fazer os vestibulares.



"Vai ser uma equipe altamente selecionada de professores com muita experiência e vivência em vestibulares. Aulas muito diferentes, com interação dos professores entre si e com os alunos para não ficar uma aula monótona. Vai ser uma verdadeira festa do conhecimento, ninguém deve ficar de fora", comentou.

Arnaldo Mendonça, professor e idealizador dos aulões do REC'n'Play. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Com o tema "A gota que falta para a sua aprovação", o Aulão Enem focará na revisão de assuntos das matérias de Biologia, Química, Física e Matemática no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, das 13h às 16h.

Entre os professores confirmados estão Fernandinho Beltrão, André Luiz Ferreira Dantas de Melo, Phelippo Vanderlei, Tácio Maciel e Brennus César.



Já o aulão do SSA 1 contemplará todas as áreas do conhecimento com aulas em uma programação completa ao longo do dia, das 10h às 16h, com intervalo de 1 hora para almoço.

Pela manhã, os estudantes terão aulas de Linguagens, História, Biologia e Química. À tarde, a programação segue com Matemática, Física, Geografia e Filosofia.

Entre os professores e convidados estão Fernanda Bérgamo, Fernandinho Beltrão, Tomás Veras Bittencourt, Paulinha Carvalho, João Souza, Osvaldo Bruno Maraca, Alex Inácio, Maria Eduarda Gonçalves, Ricardo Jorge Leopoldino e Éber Barbosa.



A iniciativa será realizada em um período estratégico para os estudantes, já que o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que contempla as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, está marcado para o domingo (15), um dia após o aulão.



Já os candidatos ao SSA 1 da UPE farão as provas nos dias 6 e 13 de dezembro. A programação integra o eixo de educação do festival e reúne professores de diferentes disciplinas em encontros dedicados à revisão de conteúdos e à preparação para os exames.

A atividade contará ainda com intérprete de Libras e entrega de apostilas de materiais para os alunos.

De acordo com Arnaldo Mendonça, a recomendação é que os alunos cheguem mais cedo para garantir a vaga nos aulões.

"A única coisa que tem que fazer é chegar um pouquinho mais cedo no aulão, cerca de meia hora antes, porque a gente sabe que é muita gente querendo. Os estudantes, inclusive, vão receber material já no acesso. A apostila vai estar impressa e bonitinha para entregar na entrada dos auditórios. Quando encher, encheu", comentou o professor.

Além disso, os estudantes devem levar caneta, lápis, lanche e água para participar do momento.



Serviço

Aulão Enem REC'n'Play 2026

Data: 14 de novembro (sábado)

Horário: 13h às 16h

Local: Auditório É do Povo, no Cais do Sertão

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Recife (PE)



Programação:

13h às 13h40 - Biologia

13h40 às 14h20 - Química

14h20 às 15h - Física

15h às 16h - Matemática

Aulão SSA 1 - UPE 2026

Data: 14 de novembro (sábado)

Horário: 10h às 13h e 14h às 16h

Local: Arena Pernambuco de Negócios - NERD Térreo - Auditório

Acesso por ordem de chegada

Acessibilidade: intérprete de Libras



Programação:

10h - Abertura

10h às 11h - Linguagens

11h às 11h40 - História

11h40 às 12h20 - Biologia

12h20 às 13h - Química

14h às 14h40 - Matemática

14h40 às 15h20 - Física

15h20 às 16h - Geografia e Filosofia



Como participar: inscrições no link

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